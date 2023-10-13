https://sputnikarabic.ae/20231013/مسؤول-في-حماس-المقاومة-نجحت-بكسر-سمة-الجيش-الذي-لا-يقهر-1081974744.html

مسؤول في "حماس": المقاومة نجحت بكسر سمة "الجيش الذي لا يقهر"

مسؤول في "حماس": المقاومة نجحت بكسر سمة "الجيش الذي لا يقهر"

أكد المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد الكيلاني، أن "كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تسيطر على مجريات المعركة على الأرض"، مشددًا على "جهوزيتها... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T15:15+0000

2023-10-13T15:15+0000

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وأشار الكيلاني في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن العدو الصهيوني لم يحقق بعد 7 أيام سوى هدم البيوت فوق ساكنيها وقصف المساجد وقطع الكهرباء والاتصالات ليضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية.وكشف الكيلاني أن المقاومة الفلسطينية تملك أوراقاً كثيرة "وقد وعدنا نفسنا أن الحرب قد تمتد لعدة أشهر ولدينا استراتيجية لإدارة المعركة بعدة طرق وإحدى هذه الاستراتيجيات عدم استعمال كل المخزون في أول الطريق".وعوّل الكيلاني على تحركات الضفة التي بدأت منذ البارحة، أملاً بأن "تتصاعد المقاومة تدريجيا منذ اليوم يوم النفير يوم الطوفان الأكبر"، وتناول استجابة دول الطوق في لبنان، سوريا، الأردن، ومصر، لدعوات قائد "كتائب القسام" محمد الضيف، والتحرك لدعم المقاومة والتأكيد أن المقاومة في غزة ليست لوحدها.

https://sputnikarabic.ae/20231013/عضو-المكتب-السياسي-لـحماس-الفلسطينيون-لن-يرحلوا-عن-أرضهم-في-غزة-رغم-المحاولات-1081972218.html

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