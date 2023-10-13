عربي
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-من-خسائر-بالقرب-من-أفدييفكا-1081972791.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T13:41+0000
2023-10-13T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_0:179:3073:1907_1920x0_80_0_0_9b55345ef6cb98ffc369bc71daca2286.jpg
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".وإشار إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يسافر، في غضون ذلك، إلى مدن مختلفة حول العالم، لكنه فشل في تحقيق إمدادات جديدة للقوات المسلحة. في الوقت نفسه، يحذر سوسكين من أن المزيد من الدعم من واشنطن والحلفاء الغربيين قد يتوقف تماما بسبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الروسي-يتقدم-في-أفدييفكا-من-الجانبين-1081910229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0b/1075763832_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_26f04f9b57120592d1155eab4d8a02ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا

13:41 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".
وإشار إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يسافر، في غضون ذلك، إلى مدن مختلفة حول العالم، لكنه فشل في تحقيق إمدادات جديدة للقوات المسلحة. في الوقت نفسه، يحذر سوسكين من أن المزيد من الدعم من واشنطن والحلفاء الغربيين قد يتوقف تماما بسبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتقدم في أفدييفكا من الجانبين
11 أكتوبر, 14:47 GMT
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала