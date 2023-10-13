https://sputnikarabic.ae/20231013/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-من-خسائر-بالقرب-من-أفدييفكا-1081972791.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T13:41+0000
2023-10-13T13:41+0000
2023-10-13T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".وإشار إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يسافر، في غضون ذلك، إلى مدن مختلفة حول العالم، لكنه فشل في تحقيق إمدادات جديدة للقوات المسلحة. في الوقت نفسه، يحذر سوسكين من أن المزيد من الدعم من واشنطن والحلفاء الغربيين قد يتوقف تماما بسبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الروسي-يتقدم-في-أفدييفكا-من-الجانبين-1081910229.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".
وإشار إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يسافر، في غضون ذلك، إلى مدن مختلفة حول العالم، لكنه فشل في تحقيق إمدادات جديدة للقوات المسلحة. في الوقت نفسه، يحذر سوسكين من أن المزيد من الدعم من واشنطن والحلفاء الغربيين قد يتوقف تماما بسبب تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".