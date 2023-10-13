https://sputnikarabic.ae/20231013/مصدر-عسكري-إسرائيلي-تقديرات-بتسلل-2500-مسلح-فلسطيني-بداية-الحرب-ويشبهون-عناصر-داعش-1081962476.html

مصدر عسكري إسرائيلي: تقديرات بتسلل 2500 مسلح فلسطيني بداية الحرب ويشبهون عناصر "داعش"

مصدر عسكري إسرائيلي: تقديرات بتسلل 2500 مسلح فلسطيني بداية الحرب ويشبهون عناصر "داعش"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى تسلل نحو 2500 مسلح فلسطيني في عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"،... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T06:39+0000

2023-10-13T06:39+0000

2023-10-13T06:39+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن هناك تقديرات داخلية تفيد بتسلل نحو 2500 مسلح فلسطيني في عملية "طوفان الأقصى"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتعاملهم مثل ممارسات عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.وذكرت "الأونروا" أنها "قررت نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في غزة".وأضافت، قائلة: وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة.فيما طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار لأن عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة، وبالتالي فإن عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".في المقابل، دعت وزارة الداخلية في غزة سكان القطاع لعدم التجاوب مع الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية الداعية إلى التهجير.شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا وتبادلا للعنف بين الطرفين، بعد إعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأطلق الجيش الإسرائيلي على هذه الهجمات عملية "السيوف الحديدية"، مهددة الحركة بدفع ثمن باهظ لهجماتها. كما أعلنت إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على منطقة غلاف غزة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي "حماس"، الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى.وتجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نحو 1300 قتيلا، وقُتل 1569 من الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-غارات-جوية-مكثفة-ونقوم-بتدمير-البنية-التحتية-الكاملة-لـحماس-في-غزة-1081961918.html

https://sputnikarabic.ae/20231013/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بترحيل-مليون-و100-ألف-فلسطيني-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-خلال-24-ساعة-1081960875.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس