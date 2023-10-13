https://sputnikarabic.ae/20231013/مظليون-روس-يخترقون-الخط-الأمامي-ويدمرون-موقع-مراقبة-أوكرانيا-فيديو--1081976353.html
مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو
مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة ضمن نطاق العملية الخاصة. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:53+0000
2023-10-13T15:53+0000
2023-10-13T15:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وتظهر المشاهد لحظة عثور مجموعة استطلاع من المظليين الروس على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة، حيث تم إرسال البيانات لطاقم الصواريخ الموجهة الذي قام بتدمير الموقع بضربة مباشرة ودقيقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وتظهر المشاهد لحظة عثور مجموعة استطلاع من المظليين الروس على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة، حيث تم إرسال البيانات لطاقم الصواريخ الموجهة الذي قام بتدمير الموقع بضربة مباشرة ودقيقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.