عربي
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مظليون-روس-يخترقون-الخط-الأمامي-ويدمرون-موقع-مراقبة-أوكرانيا-فيديو--1081976353.html
مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو
مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة ضمن نطاق العملية الخاصة. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:53+0000
2023-10-13T15:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_6936235a4f47ab8d7e7a59d769f5c39d.jpg
وتظهر المشاهد لحظة عثور مجموعة استطلاع من المظليين الروس على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة، حيث تم إرسال البيانات لطاقم الصواريخ الموجهة الذي قام بتدمير الموقع بضربة مباشرة ودقيقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_fa9c32844ef21f269669727beb68bb8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مظليون روس يخترقون الخط الأمامي ويدمرون موقع مراقبة أوكرانيا... فيديو

15:53 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وتظهر المشاهد لحظة عثور مجموعة استطلاع من المظليين الروس على موقع مراقبة للقوات الأوكرانية في الغابة، حيث تم إرسال البيانات لطاقم الصواريخ الموجهة الذي قام بتدمير الموقع بضربة مباشرة ودقيقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو14:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала