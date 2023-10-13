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https://sputnikarabic.ae/20231013/مكدونالدز-تتبرع-بآلاف-الوجبات-المجانية-للجيش-الإسرائيلي-يوميا-1081966007.html
"مكدونالدز" تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
"مكدونالدز" تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
أعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "مكدونالدز" تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية "طوفان الأقصى". 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T08:58+0000
2023-10-13T08:58+0000
إسرائيل
طوفان الأقصى
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وكتب حساب السلسلة على موقعه في شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ (الإسرائيلية)".وأضاف الحساب: "سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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إسرائيل, طوفان الأقصى
إسرائيل, طوفان الأقصى

"مكدونالدز" تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

08:58 GMT 13.10.2023
© AP Photo / Nam Y. Huhشعار مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية
شعار مطاعم ماكدونالدز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
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أعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "مكدونالدز" تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية "طوفان الأقصى".
وكتب حساب السلسلة على موقعه في شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ (الإسرائيلية)".
وأضاف الحساب: "سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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