https://sputnikarabic.ae/20231013/مكدونالدز-تتبرع-بآلاف-الوجبات-المجانية-للجيش-الإسرائيلي-يوميا-1081966007.html

"مكدونالدز" تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

"مكدونالدز" تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

أعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة "مكدونالدز" تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية "طوفان الأقصى". 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T08:58+0000

2023-10-13T08:58+0000

2023-10-13T08:58+0000

إسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103540/35/1035403509_0:97:3449:2037_1920x0_80_0_0_a4909556bea7a65cdded3c7751235900.jpg

وكتب حساب السلسلة على موقعه في شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ (الإسرائيلية)".وأضاف الحساب: "سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231013/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-السابق-ينفجر-غضبا-على-مذيع-سأله-عن-الرضع-الفلسطينيين-في-الحاضنات-1081960662.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, طوفان الأقصى