https://sputnikarabic.ae/20231013/نتنياهو-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-قوية-جدا-ضد-غزة-وكتائب-القسام-تتوعده-بـرد-مزلزل-1081975514.html

نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد غزة وكتائب "القسام" تتوعده بـ"رد مزلزل"

نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد غزة وكتائب "القسام" تتوعده بـ"رد مزلزل"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة، وذلك في ظل التصعيد المستمر مع حركة "حماس" منذ السبت الماضي. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T15:40+0000

2023-10-13T15:40+0000

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نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة والمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام يتوعد إسرائيل إذا قامت بهجوم بري نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة والمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام يتوعد إسرائيل إذا قامت بهجوم بري

نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزةوقال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "قررنا القيام بعملية عسكرية قوية جدا، مضيفًا: "هذه فعلا حرب علينا ويجب أن تنتهي بالانتصار وتحطيم وتصفية حماس".وأضاف أن إسرائيل جندت دعما معنويا وماديا للعمل ويشمل حاملة طائرات أمريكية وشحنة جوية من السلاح بالاتفاق مع الرئيس بايدن"، وأشار إلى أنه طلب "إرسال أسلحة خفيفة من أجل حل مشكلة الاستعدادات الداخلية لتوفير الحماية في الضفة الغربية وفي كل مكان".وتقوم إسرائيل بقصف مستمر على غزة منذ السبت الماضي دون توقف بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" على حد وصف محمد الضيف القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية .قال حسن كعبية المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: "إننا في اليوم السابع أو الثامن من الحرب التي دخلتها إسرائيل"، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يصلح ما وقع فيه من أخطاء في الساعات الأولى من الحرب من خلال تجنيد أربعمائة ألف جندي من الاحتياط مستعدون لعمل أي شيء، وكل السيناريوهات على الطاولة بما فيها الاجتياح البري.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن هناك اتصالات مع عدد من الدول – لم يسمّها – للتوسط في إطلاق سراح الأسرى، وقد تم تعيين جنرال من الاحتياط ليتولى هذه المهمة.وذكر كعبية أن الضربات التي وجهتها إسرائيل لسوريا عند زيارة وزير الخارجية الإيرانية لدمشق رسالة تحذير لإيران ولكل المنظمات الإرهابية بأن عليهم ألا يتدخلوا في الحرب، مشيرا إلى أن الضربة لم يكن القصد منها أن تصيب الوزير، وإنما تحذير لسوريا التي هي ممر لاستقبال صواريخ إيران إلى "حزب الله".المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام يتوعد إسرائيل إذا قامت بهجوم بريعلى الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنه تم إطلاق 4500 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.وقال في كلمة متلفزة حول آخر تطورات عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل: "تم إطلاق 3.5 ألف صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، كما تم إطلاق ألف صاروخ آخر على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.وأضاف أبو عبيدة أن "فكرة عملية "طوفان الأقصى" ظهرت عام 2021 بعد انتهاء عملية "سيف القدس" عام 2021. قد درست الكتائب كل ما يتعلق بمنطقة العمليات قبل تنفيذ معركة طوفان الأقصى .كما حذّر إسرائيل من شن هجوم بري على قطاع غزة، مشددًا أن ذلك سيدفع الحركة إلى "تفعيل خيارات جديدة".وقال أبو عبيدة إن تلويح العدو بتوسيع العدوان براً، سيدفع المقاومة لتفعيل خيارات جديدة تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والآليات والأسرى".قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إن "الشعب الفلسطيني على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا "أنه لن يرحل عن أرضه مهما بلغت المحاولات".ونوه إلى وجود "بعض المحاولات والوساطات لإيقاف الحرب، لكنها دون المستوى المطلوب"، لكنه اعتبر أن "الميدان هو الذي يتحدث" في ظل "حالة الثبات والصبر من الشعب الفلسطيني والمقاومين".الخارجية الروسية تقول إن غارات إسرائيل على سوريا انتهاك جسيم لسيادة الجمهوريةأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.وقالت في بيان: "بحسب المعلومات الواردة، شنت القوات الجوية الإسرائيلية، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، ضربات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة للهجوم، تضررت مدارج مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق عملياتهما".وأضافت أن تصرفات الجانب الإسرائيلي تشكل انتهاكا جسيما لسيادة الجمهورية العربية السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي.وأشارت: "في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ويجب عدم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف".وبيّن أن الحرب على غزة وبالتزامن قصف سوريا يمكن أن يفتح جبهات أخرى وتوسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.ولفت إلى أن روسيا تحاول تهدئة التصعيد وتحذر من استهداف دول أخرى حتى تستطيع موسكو والدول المحايدة استيعاب الوضع في الأراضي الفلسطينية.الناتو يحذر إيران و"حزب الله" من التدخل في الصراع مع إسرائيلوجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، تحذيرا إلى إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على خلفية قرار واشنطن بإرسال حاملة طائرات إلى البحر المتوسط.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في دول الناتو في بروكسل .وقال ستولتنبرغ إنه مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ، هناك احتمال أن تحاول الدول أو المنظمات المعادية لإسرائيل استغلال الوضع".وأضاف: "هذا يشمل منظمات مثل حزب الله ودول مثل إيران. والرسالة هي أنه لا ينبغي لهم أن يحاولوا استغلال ذلك". وأوضح الأمين العام لحلف "الناتو" أن الولايات المتحدة نشرت قوات إضافية في الشرق الأوسط "لمنع المزيد من التصعيد".ولفت إلى أن عددا من دول الناتو أعلنت عزمها تقديم المساعدة لإسرائيل، ولكن دون الكشف عن تفاصيل مشيرا الى أن الناتو "ليس طرفا" في هذا الصراع.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات إلى المنطقة لردع أطراف ثالثة عن توسيع التصعيد حول إسرائيل، ما يعكس الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.في المقابل، اعتبر "حزب الله" أن "الولايات المتحدة شريك كامل في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأوضح أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان كانت تحمل رسالة إلى الأمين العام لحزب الله بأن طهران ستقف معكم في المعركة، وفي حال فكر الغرب في التدخل عسكريا فإن إيران ستدخلها مما يجر المنطقة إلى حرب كبيرة.وشدد على أن المقاومة اتخذت قرارا بإشعال الحرب تحت أقدام الجنود الأمريكيين في المنطقة، إذا تدحرجت الأمور في الصراع العسكري.السفير الأردني في مصر يستقبل أول شحنة مساعدات لغزة تصل لمطار العريشقال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية ناقش سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطرق إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني.وأضاف أن القرار الذي خرج عن الجامعة لم يرق مع مستوى الحدث، ومع مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب الآن بحق الشعب الفلسطيني، كاشفًا عن تحفظ بعض الدول العربية على بيان الجامعة.وكشف عن تحركات فلسطينية ومصرية وأردنية من أجل إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، والذي قصفته إسرائيل من جانب قطاع غزة.كانت الجامعة العربية قد دانت الحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين" في ظل حرب الدولة العبرية وحركة حماس، وذلك في اجتماع طارئ .وأكد وزراء خارجية الدول العربية في أعقاب الاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية إن هذا الاجتماع عقد بناء على دعوة فلسطين وناقش جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن أحياء سكنية محيت بالكامل وهناك جثث أطفال متفحمة فضلا عن الشيوخ والنساء، وهذه تصنف على أنها جرائم إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.وأشار العكلوك إلى أنه لم يكن هدفنا الإدانة فقط وإنما لاتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان وإيصال رسائل مهمة للمجتمع الدولي وكنا ننتظر ان يكون الاجتماع على مستوى الحدث لكننا نشكر إخواننا الذين حضروا وأدانوا ، ونتطلع لمزيد من العمل.وأكد الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنة، أن الأردن حكومة وشعبا منحاز للشعب الفلسطيني في ظل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.وأوضح أن المساعدات الأردنية التي وصلت العريش ومنعت إسرائيل دخولها لن يحول دون استمرار الدعم الأردني.وذكر أن ملف المساعدات سيكون على جدول الحوار والتفاوض مع وزير الخارجية الأمريكي في أقرب وقت، معتبرا أن منع المساعدات إدانة جديدة تدوّن ضد إسرائيل.مندوب فلسطين: قرار الجامعة العربية لم يرق لمستوى الجرائم الإسرائيلية في غزةشدد أمجد العضايلة، السفير الأردني في مصر، على ضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، باعتباره حقا طبيعيا للفلسطينيين الذين يعانون من الكارثة جراء مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.وأضاف أنه استقبل اليوم طائرة المساعدات الأردنية في مطار العريش المصري، والتي جاءت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا أن الأردن يقف بكل إمكانياته دائمًا مع الأشقاء الفلسطينيين.وقال إن "هذه الطائرة باكورة المساعدات التي ستتلاحق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، من أجل إدراك الشعب الفلسطيني، الذي شرد وجرح الآلاف منه، ويحتاج إلى مساعدات طبية وإنسانية عاجلة".وأوضح أنه تم بالتنسيق مع الحكومة والسلطات والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المصرية، تسليم شحنة المساعدات الأردنية إلى الهلال الأحمر المصري، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصالها لمستحقيها داخل قطاع غزة.بينما دعت وزارة الخارجية المصرية، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي، مؤكدة أن معبر رفح مع القطاع ما زال مفتوحاً، ودعت الإسرائيليين إلى تجنب استهدافه.وأضاف العضايلة أن الأردن قدم دائما الأشقاء الفلسطينيين ولدينا مستشفى ميداني في قطاع غزة منذ عام 2009، لافتا إلى أننا بالتنسيق مع الحكومة المصرية والجيش المصري أرسلنا هذه المساعدات وتم تسليمها للهلال الأحمر المصري وسينسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني رغم وقوف العدو الصهيوني في وجه المساعدات لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي.اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن بدعوة برازيلية رغم الانقسام الدولي بشأن الحرب على غزةدعت البرازيل التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد للمجلس، الجمعة، لبحث الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية.وقطع وزير الخارجية ماورو فييرا جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك "للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من البرازيل الجمعة الموافق 13 أكتوبر (تشرين الأول) لمناقشة الوضع في قطاع غزة".وكانت البرازيل قد دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد، غداة عملية مباغتة لحركة "حماس" ضد إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط أكثر من 1300 قتيل غالبيتهم مدنيون، في الهجوم غير المسبوق.وقصفت إسرائيل أهدافاً في قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، رداً على ذلك. وارتفعت حصيلة القصف المتواصل إلى اكثر من 1500 قتيل، بحسب سلطات الصحة في القطاع. ونزح أكثر من 400 ألف شخص من شمال القطاع الى جنوبه.وأشار شومان إلى أن الجلسة الأولى التي سبقت هذه الجلسة كأنها لم تكن لأنها لم تسفر عن شئ، لافتا إلى أن الموقف الروسي والصيني أكثر توازنا وإنسانية في مواجهة موقف أمريكي يعطي إسرائيل ضوءا أخضر بالقتل دون شروط.

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