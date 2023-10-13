https://sputnikarabic.ae/20231013/هيومن-رايتس-ووتش-تعترف-باستخدام-إسرائيل-للفوسفور-الأبيض-1081962673.html

"هيومن رايتس ووتش" تعترف باستخدام إسرائيل "للفوسفور الأبيض"

"هيومن رايتس ووتش" تعترف باستخدام إسرائيل "للفوسفور الأبيض"

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T06:49+0000

2023-10-13T06:49+0000

2023-10-13T06:49+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

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ونشرت المنظمة وثيقة أسئلة وأجوبة حول الفسفور الأبيض، اعتبرت فيها أن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح "خطيرة وطويلة الأمد".وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من مقاطع فيديو تم التقاطها في لبنان وغزة، في 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على التوالي، تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة، وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأجرت مقابلات مع شاهدين على استخدامه في غزة.وبيّنت المنظمة أن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية.وأردفت: "الفوسفور الأبيض عشوائي بشكل هجومي عند انفجاره جوًا في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضررًا فادحًا للمدنيين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-غارات-جوية-مكثفة-ونقوم-بتدمير-البنية-التحتية-الكاملة-لـحماس-في-غزة-1081961918.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى