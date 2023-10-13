https://sputnikarabic.ae/20231013/هيومن-رايتس-ووتش-تعترف-باستخدام-إسرائيل-للفوسفور-الأبيض-1081962673.html
"هيومن رايتس ووتش" تعترف باستخدام إسرائيل "للفوسفور الأبيض"
"هيومن رايتس ووتش" تعترف باستخدام إسرائيل "للفوسفور الأبيض"
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T06:49+0000
2023-10-13T06:49+0000
2023-10-13T06:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
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ونشرت المنظمة وثيقة أسئلة وأجوبة حول الفسفور الأبيض، اعتبرت فيها أن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح "خطيرة وطويلة الأمد".وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من مقاطع فيديو تم التقاطها في لبنان وغزة، في 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على التوالي، تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة، وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأجرت مقابلات مع شاهدين على استخدامه في غزة.وبيّنت المنظمة أن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية.وأردفت: "الفوسفور الأبيض عشوائي بشكل هجومي عند انفجاره جوًا في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضررًا فادحًا للمدنيين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الإسرائيلي-نفذنا-غارات-جوية-مكثفة-ونقوم-بتدمير-البنية-التحتية-الكاملة-لـحماس-في-غزة-1081961918.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
"هيومن رايتس ووتش" تعترف باستخدام إسرائيل "للفوسفور الأبيض"
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كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر.
ونشرت المنظمة
وثيقة أسئلة وأجوبة حول الفسفور الأبيض، اعتبرت فيها أن استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر الإصابة بجروح "خطيرة وطويلة الأمد".
وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من مقاطع فيديو تم التقاطها في لبنان وغزة، في 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على التوالي، تظهر انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض المدفعي فوق ميناء مدينة غزة، وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأجرت مقابلات مع شاهدين على استخدامه في غزة.
الفسفور الأبيض، الذي يمكن استخدامه إما لوضع العلامات، أو الإشارة، أو التعتيم، أو كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء، له تأثير حارق كبير يمكن أن يحرق الناس بشدة ويضرم المباني والحقول وغيرها من الأعيان المدنية في المنطقة المجاورة على النار.
وبيّنت المنظمة أن استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم، يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون، وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على تعريض المدنيين لمخاطر غير ضرورية.
وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "في أي وقت يُستخدم فيه الفسفور الأبيض في مناطق مدنية مزدحمة، فإنه يشكل خطرًا كبيرًا يتمثل في حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".
وأردفت
: "الفوسفور الأبيض عشوائي بشكل هجومي عند انفجاره جوًا في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضررًا فادحًا للمدنيين".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.