https://sputnikarabic.ae/20231013/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-إسرائيل-إن-شنت-عملية-برية-ستظل-عالقة-في-غزة-طويلا-1081961454.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا
وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا
صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يتجاوز منطقة الصراع الحالية - على جبهتين أو ثلاث جبهات،... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T05:28+0000
2023-10-13T05:28+0000
2023-10-13T05:28+0000
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وقالت كنيسل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا ذهبوا إلى قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ عالقون، كما هو الحال في جنوب لبنان، منذ عقود؟ لست متأكدة تماما من أن إسرائيل ستجرؤ حقا".وأضافت: "قد يتجاوز هذا (منطقة الصراع الحالية ). وهو ما يحدث الآن. سيرسل الجيش الإسرائيلي مشاة إلى قطاع غزة. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع... قد يكون هناك جبهتان أو ثلاثة. وهذا سيجمع للأسلحة في جنوب لبنان إلى جانب سوريا في هضبة الجولان".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231012/نتنياهو-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-قوية-جدا-ضد-قطاع-غزة-1081954976.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان, العالم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, طوفان, العالم, اسرائيل
وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا
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صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يتجاوز منطقة الصراع الحالية - على جبهتين أو ثلاث جبهات، وهناك خطر من أن تظل إسرائيل عالقة هناك لفترة طويلة إذا شنت عملية برية في قطاع غزة.
وقالت كنيسل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا ذهبوا إلى قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ عالقون، كما هو الحال في جنوب لبنان، منذ عقود؟ لست متأكدة تماما من أن إسرائيل ستجرؤ حقا".
وأضافت: "قد يتجاوز هذا (منطقة الصراع الحالية ). وهو ما يحدث الآن. سيرسل الجيش الإسرائيلي مشاة إلى قطاع غزة. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع... قد يكون هناك جبهتان أو ثلاثة. وهذا سيجمع للأسلحة في جنوب لبنان إلى جانب سوريا في هضبة الجولان".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".