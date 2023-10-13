عربي
https://sputnikarabic.ae/20231013/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-إسرائيل-إن-شنت-عملية-برية-ستظل-عالقة-في-غزة-طويلا-1081961454.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا
وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا
صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يتجاوز منطقة الصراع الحالية - على جبهتين أو ثلاث جبهات،... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T05:28+0000
2023-10-13T05:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
طوفان
العالم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a42015cde27c365d7b6f5c6ee4f9c75.jpg
وقالت كنيسل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا ذهبوا إلى قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ عالقون، كما هو الحال في جنوب لبنان، منذ عقود؟ لست متأكدة تماما من أن إسرائيل ستجرؤ حقا".وأضافت: "قد يتجاوز هذا (منطقة الصراع الحالية ). وهو ما يحدث الآن. سيرسل الجيش الإسرائيلي مشاة إلى قطاع غزة. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع... قد يكون هناك جبهتان أو ثلاثة. وهذا سيجمع للأسلحة في جنوب لبنان إلى جانب سوريا في هضبة الجولان".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231012/نتنياهو-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-قوية-جدا-ضد-قطاع-غزة-1081954976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926650_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f65b6ae66258e2b8ba119af3dec19783.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, طوفان, العالم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, طوفان, العالم, اسرائيل

وزيرة خارجية النمسا السابقة: إسرائيل إن شنت عملية برية ستظل عالقة في غزة طويلا

05:28 GMT 13.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يتجاوز منطقة الصراع الحالية - على جبهتين أو ثلاث جبهات، وهناك خطر من أن تظل إسرائيل عالقة هناك لفترة طويلة إذا شنت عملية برية في قطاع غزة.
وقالت كنيسل لوكالة "سبوتنيك"، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "إذا ذهبوا إلى قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ عالقون، كما هو الحال في جنوب لبنان، منذ عقود؟ لست متأكدة تماما من أن إسرائيل ستجرؤ حقا".
وأضافت: "قد يتجاوز هذا (منطقة الصراع الحالية ). وهو ما يحدث الآن. سيرسل الجيش الإسرائيلي مشاة إلى قطاع غزة. وهذا قد يؤدي إلى تعقيد الوضع... قد يكون هناك جبهتان أو ثلاثة. وهذا سيجمع للأسلحة في جنوب لبنان إلى جانب سوريا في هضبة الجولان".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة
أمس, 17:56 GMT
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTРакеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديوأمس, 20:49 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала