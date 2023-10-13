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وزير الخارجية الإيراني يصف دعوات أمريكا للسلام "بالمضحكة"
وزير الخارجية الإيراني يصف دعوات أمريكا للسلام "بالمضحكة"
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجوب إنهاء الحصار الإنساني لغزة، مؤكدًا دعوة بلاده لضرورة عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T09:05+0000
2023-10-13T09:05+0000
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وقال عبد اللهيان في كلمة عقب لقائه بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة: "من الممكن تصور أي احتمالية في ظل استمرار الأوضاع في غزة بمثل هذه الوتيرة". وأضاف: "ندعو من بيروت الحكومات الإسلامية أن تعلن دعمها لوقف الحصار على غزة ووقف العدوان عليها".ونوه عبد اللهيان إلى أن "أمريكا تدعو من جهة للسلام ومن جهة أخرى تدعم نتنياهو في قتل المدنيين في غزة وهذا أمر مضحك فعلاً".من جهته قال وزير الخارجية اللبناني: "نحذر من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية الإيراني يصف دعوات أمريكا للسلام "بالمضحكة"

09:05 GMT 13.10.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAYوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجوب إنهاء الحصار الإنساني لغزة، مؤكدًا دعوة بلاده لضرورة عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.
وقال عبد اللهيان في كلمة عقب لقائه بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة: "من الممكن تصور أي احتمالية في ظل استمرار الأوضاع في غزة بمثل هذه الوتيرة".
وأضاف: "ندعو من بيروت الحكومات الإسلامية أن تعلن دعمها لوقف الحصار على غزة ووقف العدوان عليها".

هناك اتفاق في الموقف بين لبنان وإيران حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

© Sputnik . ABDELKADERALBAYوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
ونوه عبد اللهيان إلى أن "أمريكا تدعو من جهة للسلام ومن جهة أخرى تدعم نتنياهو في قتل المدنيين في غزة وهذا أمر مضحك فعلاً".
من جهته قال وزير الخارجية اللبناني: "نحذر من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
© Sputnik . ABDELKADERALBAYوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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