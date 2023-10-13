عربي
https://sputnikarabic.ae/20231013/9-قتلى-وعشرات-الإصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية--1081980132.html
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 9 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 44 قتيلا، منذ السبت الماضي. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T16:55+0000
2023-10-13T16:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_480a203bca2b8d5127614b441a5222db.jpg
وكان مئات المواطنين الفلسطينيين قد شاركوا في مسيرة دعت لها الفصائل الوطنية في مدينة طولكرم تنديداً بالحرب على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة نحو الحاجز العسكري الإسرائيلي في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية غرب مدينة طولكرم. وأطلق الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.وقال منسق فصائل العمل الوطني شمالي الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "الحرب على قطاع غزة هي حرب ظالمة تقودها أمريكا، والمجتمع الدولي هو شريك بصمته، والضفة الغربية تنتفض وتغضب لما يحصل في قطاع غزة، ونواجه احتلال يقتل بدم بارد".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، إثر قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة خرجت بالقرب من جدار الفصل غرب بيت أولا، وفي نابلس قتل طفل متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس، وقتل شاب آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف، جنوب طوباس، وفي بيت لحم، قتل شاب متأثراً بجروحه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978543_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d7a7a253d1e9bbdd01388a821ec61df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي, العالم

9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

16:55 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 9 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 44 قتيلا، منذ السبت الماضي.
وكان مئات المواطنين الفلسطينيين قد شاركوا في مسيرة دعت لها الفصائل الوطنية في مدينة طولكرم تنديداً بالحرب على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة نحو الحاجز العسكري الإسرائيلي في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية غرب مدينة طولكرم.
وأطلق الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال منسق فصائل العمل الوطني شمالي الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "الحرب على قطاع غزة هي حرب ظالمة تقودها أمريكا، والمجتمع الدولي هو شريك بصمته، والضفة الغربية تنتفض وتغضب لما يحصل في قطاع غزة، ونواجه احتلال يقتل بدم بارد".
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، إثر قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة خرجت بالقرب من جدار الفصل غرب بيت أولا، وفي نابلس قتل طفل متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس، وقتل شاب آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف، جنوب طوباس، وفي بيت لحم، قتل شاب متأثراً بجروحه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:00 GMTРакеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала