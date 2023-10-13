https://sputnikarabic.ae/20231013/9-قتلى-وعشرات-الإصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية--1081980132.html

9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 9 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية إلى 44 قتيلا، منذ السبت الماضي. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T16:55+0000

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وكان مئات المواطنين الفلسطينيين قد شاركوا في مسيرة دعت لها الفصائل الوطنية في مدينة طولكرم تنديداً بالحرب على قطاع غزة، حيث انطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة نحو الحاجز العسكري الإسرائيلي في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية غرب مدينة طولكرم. وأطلق الجيش الإسرائيلي الأعيرة النارية بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.وقال منسق فصائل العمل الوطني شمالي الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "الحرب على قطاع غزة هي حرب ظالمة تقودها أمريكا، والمجتمع الدولي هو شريك بصمته، والضفة الغربية تنتفض وتغضب لما يحصل في قطاع غزة، ونواجه احتلال يقتل بدم بارد".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، إثر قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة خرجت بالقرب من جدار الفصل غرب بيت أولا، وفي نابلس قتل طفل متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس، وقتل شاب آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف، جنوب طوباس، وفي بيت لحم، قتل شاب متأثراً بجروحه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

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