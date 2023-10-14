https://sputnikarabic.ae/20231014/أمطار-من-المنشورات-الإسرائيلية-تتساقط-على-غزة-تطالب-أهلها-بمغادرة-منازلهم-فيديو--1081992657.html
أمطار من المنشورات الإسرائيلية تتساقط على غزة تطالب أهلها بمغادرة منازلهم.. فيديو
أمطار من المنشورات الإسرائيلية تتساقط على غزة تطالب أهلها بمغادرة منازلهم.. فيديو
تداول مواطنون بشكل واسع مشاهد تظهر تساقط آلاف المناشير التحذيرية فوق سكان غزة تطالبهم بمغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T08:10+0000
2023-10-14T08:10+0000
2023-10-14T08:10+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081992484_0:0:931:525_1920x0_80_0_0_ccbc51ce875198fdcc5416c01444f230.png
وتظهر المشاهد ما يمكن وصفه بأمطار من المنشورات التي تساقطت من السماء على شوارع المدنية وأبنيتها.ونشر مواطنون صورا تظهر الكلمات التي كتبت في هذه المشورات، وهي: "عليكم أن لا تعودا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان قطاع قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية الطلب الإسرائيلي.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليينوأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-واشنطن-منعت-دبلوماسييها-قول-عبارات-محددة-مرتبطة-بغزة--1081989066.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081992484_90:0:873:587_1920x0_80_0_0_d29e0d9597b32c4f58fdb1740c6a7bd7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أمطار من المنشورات الإسرائيلية تتساقط على غزة تطالب أهلها بمغادرة منازلهم.. فيديو
تابعنا عبر
تداول مواطنون بشكل واسع مشاهد تظهر تساقط آلاف المناشير التحذيرية فوق سكان غزة تطالبهم بمغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوب وادي غزة.
وتظهر المشاهد ما يمكن وصفه بأمطار من المنشورات التي تساقطت من السماء على شوارع المدنية وأبنيتها.
ونشر مواطنون صورا تظهر الكلمات التي كتبت في هذه المشورات، وهي: "عليكم أن لا تعودا إلى بيوتكم حتى إشعار آخر
من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".
كما جاء أيضا: "يجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في المدينة.. ممنوع الاقتراب من الجدار الأمني، كل من يقترب يعرض نفسه للموت. من أجل أمنكم وسلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى وادي غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي
طلب من سكان قطاع قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.
وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية الطلب الإسرائيلي.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".