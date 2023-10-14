https://sputnikarabic.ae/20231014/إسرائيل-تعلن-إصابة-مقاتلة-بصاروخ-تابع-لـحماس-1081997887.html
إسرائيل تعلن إصابة مقاتلة بصاروخ تابع لـ"حماس"
إسرائيل تعلن إصابة مقاتلة بصاروخ تابع لـ"حماس"
أعلن |لجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد أطلقه مقاتلو حماس. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T10:57+0000
2023-10-14T10:57+0000
2023-10-14T11:06+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وجاء في بيان سلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".وأعلنت كتائب "القسام" (الذراع العسكري لحركة حماس)، اليوم السبت، عبور مجموعة من عناصرها السياج الفاصل شرق خانيونس والاشتباك مع قوات إسرائيلية وتدمير 3 آليات عسكرية.وذكرت القسام، في بيان، "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً".وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت توغلات برية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل بدء هجوم بري متوقع على القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات المشاة والمدرعات فتشت المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن"، مضيفا أنه "خلال هذه العمليات، بُذلت جهود للعثور على المفقودين".
https://sputnikarabic.ae/20231014/بوريل-إجلاء-مليون-فلسطيني-من-شمال-قطاع-غزة-أمر-خطير-للغاية-وشبه-مستحيل-1081987530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تعلن إصابة مقاتلة بصاروخ تابع لـ"حماس"
10:57 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
أعلن |لجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد أطلقه مقاتلو حماس.
وجاء في بيان سلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".
وأعلنت كتائب "القسام" (الذراع العسكري لحركة حماس)، اليوم السبت، عبور مجموعة من عناصرها السياج الفاصل شرق خانيونس والاشتباك مع قوات إسرائيلية وتدمير 3 آليات عسكرية.
وذكرت القسام، في بيان، "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً".
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت توغلات برية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل بدء هجوم بري متوقع على القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له
، إن "قوات المشاة والمدرعات فتشت المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن"، مضيفا أنه "خلال هذه العمليات، بُذلت جهود للعثور على المفقودين".