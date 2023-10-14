https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-الأسلحة-الروسية-الجديدة-مشكلة-حقيقية-للجيش-الأوكراني-1081995570.html
إعلام: الأسلحة الروسية الجديدة مشكلة حقيقية للجيش الأوكراني
إعلام: الأسلحة الروسية الجديدة مشكلة حقيقية للجيش الأوكراني
أفادت صحيفة أمريكية، بأن الجيش الروسي يستخدم أسلحة جديدة بشكل متزايد، ويشكو جنود القوات المسلحة الأوكرانية بشكل خاص من الطائرات بدون طيار والقنابل الموجهة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T09:58+0000
2023-10-14T09:58+0000
2023-10-14T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "الجنود (القوات الأوكرانية) يقولون إن الطائرات بدون طيار تحولت إلى مشكلة خاصة".وشددت الصحيفة لعدم وجود نقص في الذخيرة العسكرية الروسية.وقالت"وول ستريت جورنال": "يشكو الجنود من أن القيادة ترسلهم إلى هجمات أمامية ضد الدفاع المعد".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html
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روسيا, العالم
إعلام: الأسلحة الروسية الجديدة مشكلة حقيقية للجيش الأوكراني
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن الجيش الروسي يستخدم أسلحة جديدة بشكل متزايد، ويشكو جنود القوات المسلحة الأوكرانية بشكل خاص من الطائرات بدون طيار والقنابل الموجهة.
وقالت الصحيفة: "الجنود (القوات الأوكرانية) يقولون إن الطائرات بدون طيار تحولت إلى مشكلة خاصة".
وأشارت إلى أن، القنابل الجوية مع وحدة التخطيط والتصحيح المستخدمة من قبل روسيا لضربات على خط الجبهة وعلى مجموعات القوات الاوكرانية في العمق. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الطائرات دون طيار لروسيا بمهاجمة المركبات المدرعة والتحصينات ومجموعات المشاة للعدو فجأة.
وشددت الصحيفة لعدم وجود نقص في الذخيرة العسكرية الروسية.
ووفقا لها، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال محاولة مهاجمة مواقع معدة جيدا، وهذا أدى لانخفاض معنوياتهم بشكل ملحوظ.
وقالت"وول ستريت جورنال": "يشكو الجنود من أن القيادة ترسلهم إلى هجمات أمامية ضد الدفاع المعد".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".