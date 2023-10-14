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إسرائيل تعلن إصابة مقاتلة بصاروخ تابع لـ"حماس"
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-تقديم-المزيد-من-الدعم-لأوكرانيا-سيؤدي-إلى-تدميرها-بالكامل-1081997327.html
إعلام: تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا سيؤدي إلى تدميرها بالكامل
إعلام: تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا سيؤدي إلى تدميرها بالكامل
كتب ريتش بيردان لصحيفة، أن السياسيين الغربيين دفعوا الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم بسبب التعطش للسلطة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T10:49+0000
2023-10-14T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتش بيردان في مقال له للصحيفة: "يجب أن يغضب الأوكرانيون لأن شعبهم يتم تقليصه بشكل منهجي، وينم استخدامه ودفعه إلى مفرمة اللحم في نفس الوقت".وأشار الى إن الغرب لن يتمكن من النجاح في الصراع في أوكرانيا. فإن إخفاق وفشل القوات المسلحة الأوكرانية وعدم القدرة على اختراق خط الدفاع الروسي يؤكد ذلك.وقال: "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تصرفات قادة العالم قد جلبت سلسلة من الأذى والضرر الهائل، حيث يسعون إلى إرضاء عقولهم غير المحدودة ... والعطش للسلطة".وأضاف بيردان في مقاله لصحيفة "Modern Diplomacy" أن المزيد من الدعم لكييف من الغرب سيؤدي إلى "التدمير الكامل لأوكرانيا".منذ بداية شهر يونيو، تشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في سبتمبر وحده، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 17 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا سيؤدي إلى تدميرها بالكامل

10:49 GMT 14.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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كتب ريتش بيردان لصحيفة، أن السياسيين الغربيين دفعوا الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم بسبب التعطش للسلطة.
وقال ريتش بيردان في مقال له للصحيفة: "يجب أن يغضب الأوكرانيون لأن شعبهم يتم تقليصه بشكل منهجي، وينم استخدامه ودفعه إلى مفرمة اللحم في نفس الوقت".
وأشار الى إن الغرب لن يتمكن من النجاح في الصراع في أوكرانيا. فإن إخفاق وفشل القوات المسلحة الأوكرانية وعدم القدرة على اختراق خط الدفاع الروسي يؤكد ذلك.
وقال: "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تصرفات قادة العالم قد جلبت سلسلة من الأذى والضرر الهائل، حيث يسعون إلى إرضاء عقولهم غير المحدودة ... والعطش للسلطة".
وأضاف بيردان في مقاله لصحيفة "Modern Diplomacy" أن المزيد من الدعم لكييف من الغرب سيؤدي إلى "التدمير الكامل لأوكرانيا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"
09:16 GMT
منذ بداية شهر يونيو، تشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وبحسب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في سبتمبر وحده، بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 17 ألف شخص.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
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