https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html
إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"
إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"
صرحت صحيفة هندية أن، رئيس أوكرانيا فلايمير زيلينسكي على حافة الهاوية بسبب الوضع في الجبهة وخفض المساعدات من الغرب,. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T09:16+0000
2023-10-14T09:16+0000
2023-10-14T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "كانت كييف تأمل في نهاية سريعة للقتال، لكنها الآن تواجه مسألة البقاء على قيد الحياة".وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش الأوكراني، والذي يستخدم من أجله "أسلحة متطورة من 45 دولة"، يضعف أكثر فأكثر ولا يساعد تقريبا في استعادة الأراضي.وأشارت صحيفة "The Statesman" إلى أن الإرهاق من الصراع والاعتبارات الاقتصادية يحرم أوكرانيا من دعم الدول الغربية، التي تعتمد عليها بالكاملوتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231013/صحيفة-طلب-زيلينسكي-زيادة-المساعدات-لأوكرانيا-يظهر-خوفه-1081964984.html
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روسيا, العالم
إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"
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صرحت صحيفة هندية أن، رئيس أوكرانيا فلايمير زيلينسكي على حافة الهاوية بسبب الوضع في الجبهة وخفض المساعدات من الغرب,.
وقالت الصحيفة: "كانت كييف تأمل في نهاية سريعة للقتال، لكنها الآن تواجه مسألة البقاء على قيد الحياة".
وأضافت: "قال زيلينسكي إن الأوكرانيين بحاجة إلى تعلم كيفية العيش في ظروف الحرب، كما تفعل إسرائيل. الفرق بين البلدين هو أن أوكرانيا لا تنتج أسلحة وتعتمد كليا على كرم الغرب، وهو الآن موضع تساؤل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش الأوكراني، والذي يستخدم من أجله "أسلحة متطورة من 45 دولة"، يضعف أكثر فأكثر ولا يساعد تقريبا في استعادة الأراضي.
وبحسب الصحيفة، فإن المخاطر كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن الحكومات الأوروبية لا يمكنها قبول الصراع كواقع جديد. في الوقت نفسه، في رأيهم، من غير المربح لأوروبا إطالة أمد الصراع، ولكن بالنسبة لمفاوضات السلام بشروطها، تحتاج كييف إلى تحقيق مكانة رائدة، ما يجعل الوضع طريقا مسدودا.
وأشارت صحيفة "The Statesman" إلى أن الإرهاق من الصراع والاعتبارات الاقتصادية يحرم أوكرانيا من دعم الدول الغربية، التي تعتمد عليها بالكامل
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".