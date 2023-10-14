https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html

إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"

إعلام: زيلينسكي على "حافة الهاوية"

صرحت صحيفة هندية أن، رئيس أوكرانيا فلايمير زيلينسكي على حافة الهاوية بسبب الوضع في الجبهة وخفض المساعدات من الغرب,. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T09:16+0000

2023-10-14T09:16+0000

2023-10-14T09:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "كانت كييف تأمل في نهاية سريعة للقتال، لكنها الآن تواجه مسألة البقاء على قيد الحياة".وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش الأوكراني، والذي يستخدم من أجله "أسلحة متطورة من 45 دولة"، يضعف أكثر فأكثر ولا يساعد تقريبا في استعادة الأراضي.وأشارت صحيفة "The Statesman" إلى أن الإرهاق من الصراع والاعتبارات الاقتصادية يحرم أوكرانيا من دعم الدول الغربية، التي تعتمد عليها بالكاملوتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20231013/صحيفة-طلب-زيلينسكي-زيادة-المساعدات-لأوكرانيا-يظهر-خوفه-1081964984.html

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