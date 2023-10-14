https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-واشنطن-تخشى-من-أن-إسرائيل-ليست-لديها-خطة-حيال-مستقبل-قطاع-غزة-بعد-الغزو-المحتمل-1081987368.html
إعلام: واشنطن تخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حيال مستقبل قطاع غزة بعد الغزو المحتمل
إعلام: واشنطن تخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حيال مستقبل قطاع غزة بعد الغزو المحتمل
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعتقد أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أي تصور عن مستقبل قطاع غزة بعد غزوه بالكامل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T03:45+0000
2023-10-14T03:45+0000
2023-10-14T03:45+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت عن مصادر مقربة من إدارة بايدن، أن "البيت الأبيض يخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حول ما سيحدث لقطاع غزة بعد الغزو، ويجبر المسؤولين الإسرائيليين على التفكير فيما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حركة حماس".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد تشمل إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، كما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/حركة-المقاومة-الفلسطينية-حماس-تثمن-بشدة-موقف-الرئيس-الروسي-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1081985439.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إعلام: واشنطن تخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حيال مستقبل قطاع غزة بعد الغزو المحتمل
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعتقد أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أي تصور عن مستقبل قطاع غزة بعد غزوه بالكامل.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت عن مصادر مقربة من إدارة بايدن، أن "البيت الأبيض يخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حول ما سيحدث لقطاع غزة بعد الغزو، ويجبر المسؤولين الإسرائيليين على التفكير فيما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حركة حماس".
ووفقا للتقارير، فإن إدارة بايدن قلقة من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الغزو المحتمل لقطاع غزة، والذي يمكن أن يبدأ في أي لحظة.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها
.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد تشمل إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، كما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.