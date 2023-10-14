https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-واشنطن-منعت-دبلوماسييها-قول-عبارات-محددة-مرتبطة-بغزة--1081989066.html
إعلام: واشنطن منعت دبلوماسييها قول عبارات محددة مرتبطة بغزة
إعلام: واشنطن منعت دبلوماسييها قول عبارات محددة مرتبطة بغزة
أفادت صحيفة أمريكية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تطلب من الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط الامتناع عن استخدام كلمات معينة على خلفية الترويج... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T06:31+0000
2023-10-14T06:31+0000
2023-10-14T06:31+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
العالم
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وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات داخلية: "وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعنا عليها، وسط تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، فإن وزارة الخارجية تثني الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط عن الإدلاء بتصريحات علنية بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى قدرا أقل من العنف".وأضافت: "وفي رسائل وزعت يوم الجمعة، كتب مسؤولو وزارة الخارجية أن كبار المسؤولين لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "خفض التصعيد/وقف إطلاق النار "، و"وقف العنف/إراقة الدماء"و"استعادة الهدوء".وفقا لصحيفة "هاف بوست"، فإنه، تم إرسال هذه الرسائل بعد ساعات قليلة من دعوة إسرائيل السكان في الجزء الشمالي من غزة إلى الإخلاء.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" على حد قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، كما نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من ناحية أخرى، أعلن مكتب نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231013/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتوفير-كل-ما-يلزم-لإسرائيل-للدفاع-عن-نفسها-1081971577.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إعلام: واشنطن منعت دبلوماسييها قول عبارات محددة مرتبطة بغزة
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تطلب من الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط الامتناع عن استخدام كلمات معينة على خلفية الترويج للعمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات داخلية: "وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعنا عليها، وسط تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، فإن وزارة الخارجية تثني الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط عن الإدلاء بتصريحات علنية بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى قدرا أقل من العنف".
وأضافت: "وفي رسائل وزعت يوم الجمعة، كتب مسؤولو وزارة الخارجية أن كبار المسؤولين لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "خفض التصعيد/وقف إطلاق النار "، و"وقف العنف/إراقة الدماء"و"استعادة الهدوء".
وفقا لصحيفة "هاف بوست"، فإنه، تم إرسال هذه الرسائل بعد ساعات قليلة من دعوة إسرائيل السكان في الجزء الشمالي من غزة إلى الإخلاء.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"
الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" على حد قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، كما نجحت حركة حماس في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".