https://sputnikarabic.ae/20231014/اكتشاف-سبب-مفاجئ-لمرض-الكلى-الغامض-الذي-أصاب-10-آلاف-سيرلنكي-1081995706.html

اكتشاف سبب مفاجئ لمرض الكلى الغامض الذي أصاب 10 آلاف سيريلنكي

اكتشاف سبب مفاجئ لمرض الكلى الغامض الذي أصاب 10 آلاف سيريلنكي

اكتشف العلماء سببا وصفته مجلات علمية كبرى بأنه "مفاجئ" لانتشار مرض كلوي غامض بشكل سريع في ريف سيريلنكا. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T10:03+0000

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مجتمع

علوم

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وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين يعيشون في المناطق الريفية في سيريلانكا، بالفشل الكلوي لأسباب غير واضحة، إذ أطلق عليه اسم "CKDu"، وقد ظهرت حالات مماثلة لأمراض الكلى الغامضة في المجتمعات الزراعية الاستوائية حول العالم، على مدار العقدين الماضيين.وتعتمد أصناف من مبيدات الأعشاب على الـ"غليفوسات"، الذي يستخدم للسيطرة على الحشائش والآفات الأخرى، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.وقال نيشاد غاياسوندارا، الأستاذ المساعد في قسم البيئة العالمية في "غولي بلانت غرينجر": "كان يُعتقد دائمًا أن هذه المادة الكيميائية سوف تتحلل بسرعة كبيرة في البيئة، ولكن يبدو أنها تبقى لفترة أطول بكثير من ما توقعنا عندما تعقد في الماء".وتابع: "علينا أن نفكر في كيفية تفاعل الـ"غليفوسات" مع هذه العناصر الأخرى، وما يحدث للـ"غليفوسات" عندما تأخذه إلى جسمك كمركب".وفي هذه المناطق أيضًا، وصل مرض الكلى المزمن إلى مستويات وبائية، حيث أظهر ما يصل إلى 10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا علامات ظهور تلف الكلى المبكر.اقرأ أيضا: علماء ينجحون في زراعة كلى بشرية داخل الخنازير لأول مرة

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