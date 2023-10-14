https://sputnikarabic.ae/20231014/الأمن-القومي-الإسرائيلي-إسرائيل-تعرضت-لضربة-قاسية--1082008220.html
"الأمن القومي" الإسرائيلي: بلادنا تعرضت لضربة قاسية
"الأمن القومي" الإسرائيلي: بلادنا تعرضت لضربة قاسية
صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية" خلال هجوم حركة "حماس" على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T16:37+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال هنغبي خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "إسرائيل تعرضت لضربة قاسية أكبر من أن تحتملها، وأخطأت عندما اعتقدت أن حركة "حماس" مرتدعة، لقد فشلنا في المهمة وأعتقد أن لا أحد يخالف هذه المقولة".وأكد هنغبي أن إسرائيل لا تريد فتح جبهات قتال أخرى، بحسب قوله.وقال: "لا نريد أن نفتح جبهات أخرى وعليه حددنا المعركة في الجنوب وهذا هو الهدف الأساسي".وأضاف هنغبي: "لا نعرف تقديرات "حزب الله" بشأن التصعيد وقد يحدث في الجبهة الشمالية أيضًا".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/حزب-الله-يستهدف-5-مواقع-إسرائلية-بالصواريخ-الموجهة-وقذائف-الهاون-1082002569.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
"الأمن القومي" الإسرائيلي: بلادنا تعرضت لضربة قاسية
16:37 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن إسرائيل تلقت "ضربة قاسية" خلال هجوم حركة "حماس" على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي.
رام الله - سبوتنيك. وقال هنغبي خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "إسرائيل تعرضت لضربة قاسية أكبر من أن تحتملها، وأخطأت عندما اعتقدت أن حركة "حماس" مرتدعة، لقد فشلنا في المهمة وأعتقد أن لا أحد يخالف هذه المقولة".
وأضاف: "مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم "حماس" من غزة".
وأكد هنغبي أن إسرائيل لا تريد فتح جبهات قتال أخرى، بحسب قوله.
وقال: "لا نريد أن نفتح جبهات أخرى وعليه حددنا المعركة في الجنوب وهذا هو الهدف الأساسي".
وأضاف هنغبي: "لا نعرف تقديرات "حزب الله" بشأن التصعيد وقد يحدث في الجبهة الشمالية أيضًا".
وأكد هنغبي رغبة إسرائيل في "القضاء على كل قدرات حماس".
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها،
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.