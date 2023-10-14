https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-مهما-بشأن-طريقة-خروج-آمن-لسكان-قطاع-غزة-1081989325.html

الجيش الإسرائيلي يصدر "بيانا مهما" بشأن طريقة "خروج آمن" لسكان قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يصدر "بيانا مهما" بشأن طريقة "خروج آمن" لسكان قطاع غزة

ناشد الجيش الإسرئيلي، مجددا، اليوم السبت، "سكان غزة بمغادرة القطاع إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتهم". 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T06:40+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان وصفه بالمهم لسكان مدينة غزة، إن جيش الدفاع سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذًى بين الساعات 10:00- 16:00".وأضاف أدرعي، "من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس"، متابعا: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاخرجوا نحو الجنوب حسب تعليماتنا.وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سكان غزة بأن "يكونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-واشنطن-تخشى-من-أن-إسرائيل-ليست-لديها-خطة-حيال-مستقبل-قطاع-غزة-بعد-الغزو-المحتمل-1081987368.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى