https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-أسماء-14-جنديا-قتلوا-خلال-المعارك-الدائرة-1082009596.html

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 جنديا قتلوا خلال المعارك الدائرة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 جنديا قتلوا خلال المعارك الدائرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط 14 قتيلا آخرين من بين صفوفه، تم إخطار عائلاتهم بذلك، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"، فجر السبت... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T17:19+0000

2023-10-14T17:19+0000

2023-10-14T17:27+0000

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081926672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa0b0c278cb43fddcc80f2e832cdf14.jpg

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش أخطر عائلات 14 جنديا إسرائيليا بمقتل أبنائهم من بين صفوفه، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية، ليصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 279 جنديا.وكانت آخر إحصاءات عدد القتلى الإسرائيليين قد وصلت إلى 1300 قتيلا، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2215 قتيلا، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية "السيوف الحديدية"، يوم السبت الماضي أيضا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين في غزة لا يسعون للخروج من القطاع في اتجاه مصر، وذلك في كلمة متلفزة أضاف فيها أن "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".وتابع بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".وكانت الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان مدينة غزة إلى النزوج جنوبا للشروع في عملية عسكرية برية واسعة في القطاع.وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن نقاشات بين تل أببيب وواشنطن حول إمكانية فتح "ممر إنساني" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده لتلك الفرضية، مؤكدا بدلا عن ذلك استعداد مصر لتقديم كافة المساعدة اللازمة للفلسطينيين في غزة.ومضى إسماعيل هنيه، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" بقوله: "الاحتلال لجأ إلى ارتكاب المجازر والتهجير ليمحو عار الهزيمة التي لحقت به بعد ضربة القسام".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231013/مصدر-عسكري-إسرائيلي-تقديرات-بتسلل-2500-مسلح-فلسطيني-بداية-الحرب-ويشبهون-عناصر-داعش-1081962476.html

https://sputnikarabic.ae/20231014/تلفزيون-حكومي-مصر-رفضت-السماح-لرعايا-أمريكا-المرور-من-معبر-رفح-واشترطت-تمرير-المساعدات-1082000842.html

https://sputnikarabic.ae/20231014/في-هجوم-واسع-النطاق-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-عسكرية-لـحماس-في-أنحاء-غزة-1082006917.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي