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https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-أسماء-14-جنديا-قتلوا-خلال-المعارك-الدائرة-1082009596.html
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 جنديا قتلوا خلال المعارك الدائرة
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 جنديا قتلوا خلال المعارك الدائرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط 14 قتيلا آخرين من بين صفوفه، تم إخطار عائلاتهم بذلك، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"، فجر السبت... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T17:19+0000
2023-10-14T17:27+0000
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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش أخطر عائلات 14 جنديا إسرائيليا بمقتل أبنائهم من بين صفوفه، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية، ليصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 279 جنديا.وكانت آخر إحصاءات عدد القتلى الإسرائيليين قد وصلت إلى 1300 قتيلا، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2215 قتيلا، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية "السيوف الحديدية"، يوم السبت الماضي أيضا.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين في غزة لا يسعون للخروج من القطاع في اتجاه مصر، وذلك في كلمة متلفزة أضاف فيها أن "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".وتابع بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".وكانت الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان مدينة غزة إلى النزوج جنوبا للشروع في عملية عسكرية برية واسعة في القطاع.وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن نقاشات بين تل أببيب وواشنطن حول إمكانية فتح "ممر إنساني" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده لتلك الفرضية، مؤكدا بدلا عن ذلك استعداد مصر لتقديم كافة المساعدة اللازمة للفلسطينيين في غزة.ومضى إسماعيل هنيه، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" بقوله: "الاحتلال لجأ إلى ارتكاب المجازر والتهجير ليمحو عار الهزيمة التي لحقت به بعد ضربة القسام".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مصدر-عسكري-إسرائيلي-تقديرات-بتسلل-2500-مسلح-فلسطيني-بداية-الحرب-ويشبهون-عناصر-داعش-1081962476.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/تلفزيون-حكومي-مصر-رفضت-السماح-لرعايا-أمريكا-المرور-من-معبر-رفح-واشترطت-تمرير-المساعدات-1082000842.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/في-هجوم-واسع-النطاق-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-عسكرية-لـحماس-في-أنحاء-غزة-1082006917.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 14 جنديا قتلوا خلال المعارك الدائرة

17:19 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 17:27 GMT 14.10.2023)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط 14 قتيلا آخرين من بين صفوفه، تم إخطار عائلاتهم بذلك، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس"، فجر السبت الماضي.
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن الجيش أخطر عائلات 14 جنديا إسرائيليا بمقتل أبنائهم من بين صفوفه، وذلك منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية، ليصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 279 جنديا.
وكانت آخر إحصاءات عدد القتلى الإسرائيليين قد وصلت إلى 1300 قتيلا، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2215 قتيلا، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية "السيوف الحديدية"، يوم السبت الماضي أيضا.
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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أمس, 06:39 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين في غزة لا يسعون للخروج من القطاع في اتجاه مصر، وذلك في كلمة متلفزة أضاف فيها أن "مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا".
وتابع بقوله: "أهل غزة متجذرون في أرضهم ولن يخرجوا من غزة"، مضيفا أنهم في إسرائيل "يعتقدون أنه بهذه الحرب النفسية والتهويل أنهم سيدفعونهم إلى النزوح لكن هيهات".
وأضاف هنية "سنفشل قرار تهجير أهل غزة المدعوم من أمريكا".
وكانت الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان مدينة غزة إلى النزوج جنوبا للشروع في عملية عسكرية برية واسعة في القطاع.
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
تلفزيون حكومي: مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات
12:36 GMT
وتحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن نقاشات بين تل أببيب وواشنطن حول إمكانية فتح "ممر إنساني" للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض بلاده لتلك الفرضية، مؤكدا بدلا عن ذلك استعداد مصر لتقديم كافة المساعدة اللازمة للفلسطينيين في غزة.
ومضى إسماعيل هنيه، رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" بقوله: "الاحتلال لجأ إلى ارتكاب المجازر والتهجير ليمحو عار الهزيمة التي لحقت به بعد ضربة القسام".
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
في هجوم واسع النطاق.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية لـ"حماس" في أنحاء غزة
16:11 GMT
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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