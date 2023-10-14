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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الروسي-يحيد-عددا-كبيرا-من-الجنود-الأوكرانيين-بعد-إفشال-سلسلة-هجمات--1081998104.html
الجيش الروسي يحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين بعد إفشال سلسلة هجمات
الجيش الروسي يحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين بعد إفشال سلسلة هجمات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على عدة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T11:14+0000
2023-10-14T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 7 هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع "كراب".وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجوما للعدو، وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 185 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777" ، ومدفعي هاوتزر "دي 20".وأكد البيان بأن على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 170 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات.وأضاف البيان أنه على محور خيرسون، حيدت القوات الروسية أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 8 سيارات، و ثلاث مدافع من طراز "دي-30".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231014/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081987654.html
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روسيا

الجيش الروسي يحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين بعد إفشال سلسلة هجمات

11:14 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 14.10.2023)
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راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على عدة محاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 7 هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع "كراب".

وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحييد نحو 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين".

وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجوما للعدو، وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 185 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777" ، ومدفعي هاوتزر "دي 20".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:59 GMT
وأكد البيان بأن على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 170 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات.

وأضاف البيان أنه على محور زابوروجيه، تم صد 5 للقوات الأوكرانية في مناطق فيربوفوي ورابودينو في مقاطعة زابوروجي، وتم تحيد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر "مستا بي" ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع.

وأضاف البيان أنه على محور خيرسون، حيدت القوات الروسية أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 8 سيارات، و ثلاث مدافع من طراز "دي-30".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
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