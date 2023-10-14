https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الروسي-يحيد-عددا-كبيرا-من-الجنود-الأوكرانيين-بعد-إفشال-سلسلة-هجمات--1081998104.html

الجيش الروسي يحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين بعد إفشال سلسلة هجمات

الجيش الروسي يحيد عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين بعد إفشال سلسلة هجمات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على عدة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T11:14+0000

2023-10-14T11:14+0000

2023-10-14T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك، تم صد 7 هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع "كراب".وتابع البيان: "على محور دونيتسك، تم صد هجوما للعدو، وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 185 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777" ، ومدفعي هاوتزر "دي 20".وأكد البيان بأن على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 170 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات.وأضاف البيان أنه على محور خيرسون، حيدت القوات الروسية أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت 8 سيارات، و ثلاث مدافع من طراز "دي-30".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20231014/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1081987654.html

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