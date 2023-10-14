https://sputnikarabic.ae/20231014/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-540-عسكريا-أوكرانيا-خلال-9-هجمات-فاشلة-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1081987030.html

الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان

الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T02:32+0000

2023-10-14T02:32+0000

2023-10-14T03:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html

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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا