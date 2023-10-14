عربي
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-540-عسكريا-أوكرانيا-خلال-9-هجمات-فاشلة-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1081987030.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان
الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T02:32+0000
2023-10-14T03:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902599_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_71c56b028e311db1b94c07b0b5c9a80f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b7040e741e9c22fce7f613f45f9a60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان

02:32 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 03:01 GMT 14.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 540 فردا.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".

وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".

هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار "الهجوم المضاد" الأوكراني قد انتهى
أمس, 16:33 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديوأمس, 14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала