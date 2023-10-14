https://sputnikarabic.ae/20231014/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-540-عسكريا-أوكرانيا-خلال-9-هجمات-فاشلة-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1081987030.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان
الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T02:32+0000
2023-10-14T02:32+0000
2023-10-14T03:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-يمكن-اعتبار-الهجوم-المضاد-الأوكراني-قد-انتهى--1081977917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
الدفاع: القوات الروسية تحيد 540 عسكريا أوكرانيا خلال 9 هجمات فاشلة على محور كراسني ليمان
02:32 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 03:01 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 540 فردا.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".
وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".
هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.