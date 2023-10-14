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الصين: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الصين: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكدت الصين، أنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T01:17+0000
2023-10-14T01:17+0000
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الصين
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وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه، مساء الجمعة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط".من جانبه، أكد بوريل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الصين
العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الصين

الصين: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

01:17 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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أكدت الصين، أنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه، مساء الجمعة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط".
وأكد وانغ يي، أن المشكلة الأساسية تتمثّل في أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تأخر كثيراً.
من جانبه، أكد بوريل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.
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أمس, 22:12 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.
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