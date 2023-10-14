https://sputnikarabic.ae/20231014/بايدن-يتعثر-على-السلالم-من-جديد-ويلقى-السخرية-على-الإنترنت-فيديو-1082003158.html

بايدن يتعثر على السلالم من جديد ويلقى السخرية على الإنترنت... فيديو

بايدن يتعثر على السلالم من جديد ويلقى السخرية على الإنترنت... فيديو

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى أثناء صعوده على درج قصير، في حدث أقيم بمدينة ‏فيلادلفيا، أمس الجمعة.‏ 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T13:45+0000

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وفقد بايدن توازنه أثناء صعوده على 3 درجات معدنية ذات مساند جانبية، بينما كان يمشي للصعود إلى المسرح، لكنه استعاد توازنه سريعا وصعد الدرج ليبدأ حديثه.وكان الهدف من الحدث، الذي دار حول "اقتصاد البيئة والاستثمار" في أمريكا، هو الترويج لاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار في مراكز جديدة لإنتاج الهيدروجين.وكان هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من العثرات والسقوط التي تعرض لها بايدن (80 عاما) خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، ففي عام 2021، تم تصويره وهو يتعثر على درج طائرة الرئاسة 3 مرات، وفي العام الماضي 2022، سقط عن دراجته أمام الصحفيين.وفي شهر يونيو/ حزيران 2023، سقط الرئيس الأمريكي على خشبة المسرح في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية، بعد تعثره بكيس رمل، ما دفع عملاء الخدمة السرية الأمريكية لمساعدته على النهوض.وحظي سقوط بايدن، أمس الجمعة، بالكثير من الاهتمام على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، إذ سخر العديد من المستخدمين افتقار بايدن إلى التنسيق، وأعرب آخرون عن أسفهم لأنه يجعل الحكومة الأمريكية تبدو ضعيفة أمام أعدائها.وكتب المعلّق المحافظ، تيم يونغ، تعليقا ساخرا، قائلا: "لا شيء سيثير الخوف في حركة "حماس" الفلسطينية وإيران، تماما مثل تعثر بايدن مرة أخرى اليوم".وكتب مقدم الراديو في ولاية تكساس، كريس كروك: "يوم آخر وسقوط آخر".ويواجه بايدن المخاوف العامة بشأن عمره وأدائه، ويواصل محاولته القيام بحملاته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، كما يعقد أحداثا رسمية خارج العاصمة واشنطن، بينما تُظهر استطلاعات الرأي أنه في سباق محتمل قريب مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20220619/بوتين-هو-السببالأمريكيون-يسخرون-من-سقوط-بايدن-عن-الدراجة-1063841354.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إيران, الأخبار