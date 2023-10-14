تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

الخارجية: النمسا أجلت أكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين

نظمت وزارة الخارجية النمساوية، عملية إجلاء لأكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين.

وقالت الخارجية على موقع "إكس"، "اليوم، هبطت آخر رحلة إجلاء من إسرائيل، نظمتها وزارة الخارجية، في فيينا.. خلال 48 ساعة أجلينا أكثر من 430 شخصًا من منطقة الأزمة".

وصلت أول طائرة تقل مواطنين نمساويين تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى فيينا بعد ظهر الخميس، وعلى متنها 176 شخصًا.