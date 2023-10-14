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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T05:56+0000
2023-10-14T05:56+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

05:56 GMT 14.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:33 GMT 14.10.2023
05:52 GMT 14.10.2023

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرات مسيرة تابعة "لحزب الله" جنوبي لبنان، زاعما مهاجمة هدف للحزب ردا على إرسال مسيرات وإطلاق صواريخ أرض جو.

05:23 GMT 14.10.2023
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة أمر خطير للغاية وشبه مستحيل
04:56 GMT
05:23 GMT 14.10.2023

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 256 فلسطينيا من بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

05:21 GMT 14.10.2023
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
بوريل: إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة أمر خطير للغاية وشبه مستحيل
04:56 GMT
04:26 GMT 14.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
إعلام: واشنطن تخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حيال مستقبل قطاع غزة بعد الغزو المحتمل
03:45 GMT
04:25 GMT 14.10.2023
الخارجية: النمسا أجلت أكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين
نظمت وزارة الخارجية النمساوية، عملية إجلاء لأكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين.
وقالت الخارجية على موقع "إكس"، "اليوم، هبطت آخر رحلة إجلاء من إسرائيل، نظمتها وزارة الخارجية، في فيينا.. خلال 48 ساعة أجلينا أكثر من 430 شخصًا من منطقة الأزمة".
وصلت أول طائرة تقل مواطنين نمساويين تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى فيينا بعد ظهر الخميس، وعلى متنها 176 شخصًا.
02:34 GMT 14.10.2023
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
قوات من الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.. فيديو
02:03 GMT
00:38 GMT 14.10.2023
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع حزب الله في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل
أفادت تقارير صحفية، ليل الجمعة/السبت، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع "حزب الله" في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل.
وقبل قليل، نشرت قناة الميادين المقربة من "حزب الله" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "رصد اختراق مسيرة في منطقة عبيلين بالجليل الأوسط وأطلقت صافرات الإنذار داخل إسرائيل".
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بعد أن تسللت طائرات مسيرة معادية إلى الأراضي الإسرائيلية، حسب قوله.
23:41 GMT 13.10.2023
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
وثيقة: الخارجية الأمريكية تحذر دبلوماسييها من الحديث عن "خفض التصعيد" في غزة
أمس, 23:33 GMT
23:41 GMT 13.10.2023
المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي: التصعيد مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب شاملة وغير مسبوقة
واشنطن تروج الأكاذيب دعما لإسرائيل ضد الفلسطينيين دون إيجاد حل
- القصف العشوائي للمناطق السكنية في غزة أمر غير مقبول
قطع المياه والكهرباء عن غزة يعيد إلى الأذهان ذكرى حصار لينينغراد
العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية
23:40 GMT 13.10.2023
الخارجية الروسية: موسكو لا يمكنها قبول تقاعس مجلس الأمن عن أداء مهامه إزاء الأزمة في الشرق الأوسط
صرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا للصحفيين، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا يمكنها قبول التقاعس المثير للقلق من جانب مجلس الأمن الدولي، ردا على الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وأضاف: "في الظروف الحالية، لا يمكن لروسيا أن تقبل التقاعس التام وعدم وجود أي رد فعل من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكما لاحظتم، لم يدعو أي وفد غربي إلى عقد اجتماع مفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط".
23:39 GMT 13.10.2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أمس, 22:12 GMT
20:14 GMT 13.10.2023
إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
منسق اللجنة المشتركة للاجئين: مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون هجرة جديدة بسبب القصف الإسرائيلي
أمس, 19:45 GMT
19:30 GMT 13.10.2023
استمرار دوي صفارات الإنذار في تل أبيب مع سماع دوي انفجارات
17:44 GMT 13.10.2023
فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق: الحرب البرية على غزة ستشعل كل جبهات دول الطوق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق: الحرب البرية على غزة ستشعل كل جبهات دول الطوق
أمس, 17:39 GMT
15:44 GMT 13.10.2023
شدوا الرحال إلى فلسطين...فعالية دعم لعملية طوفان الأقصى أمام مقر الإسكوا في بيروت/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
تظاهرات في عواصم عربية وعالمية دعما للفلسطينيين... فيديو
أمس, 15:20 GMT
15:40 GMT 13.10.2023
الخارجية المصرية: القاهرة ترفض الدعوات الموجهة من الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا
14:38 GMT 13.10.2023
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
الخارجية الإسرائيلية: ضرباتنا على سوريا عند زيارة عبد اللهيان لدمشق رسالة تحذير لإيران
أمس, 13:32 GMT
09:17 GMT 13.10.2023
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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