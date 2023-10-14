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https://sputnikarabic.ae/20231014/روسيا-تطور-طائرة-جديدة-لتعزيز-قدرات-أسطول-النقل-العسكري-الجوي-1082004603.html
روسيا تطور طائرة جديدة لتعزيز قدرات أسطولها للنقل العسكري الجوي
روسيا تطور طائرة جديدة لتعزيز قدرات أسطولها للنقل العسكري الجوي
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم يضم مئات الطائرات الموجودة في الخدمة، وتواصل تعزيز قدراتها بتطوير طائرات جديدة مثل "إيل - 212". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T14:25+0000
2023-10-14T14:32+0000
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وستكون "إيل - 212" ضمن طائرات النقل العسكري الخفيفة، التي تم تزويدها بمحركات توربينية نفاثة، على خلاف الطرازات الأخرى، التي تعمل بمحركات توربينية ومراوح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أن الطائرة الجديدة ستحل محل النسخة الأقدم مثل "إيه إن - 26" و"إيه إن - 72"، حسبما ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريحات سابقة.وبحسب التقرير، فإن الطائرة الجديدة سيتم تطويرها على أساس الطائرة "إيل 112 بي"، بينما سيتم تزويدها بمحرك نفاث من طراز "بي دي - 8" بدلا من المحركات المستخدمة في النسخ القديمة مثل "تي في - 117 سي"، مع تطوير الأجنحة ومعدات الهبوط والوقود والأنظمة الهيدروليكية.وذكر التقرير أن الطائرة الجديدة ستكون بمحركات مثبتة فوق الأجنحة مثل الطائرة "إيه إن - 72"، حتى تمكنها من الهبوط والإقلاع على مدارج غير ممهدة.ولا تزال هناك تطويرات خاصة بحجم المساحة الخاصة بالشحن داخل البدن، بحسب التقرير، الذي أوضح أنها ستكون أكبر من النسخ السابقة بفضل امتلاكها محركا أكثر قوة.يذكر أن إجمالي طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، يقدر بـ444 طائرة، ما يجعل أسطول النقل الجوي العسكري الروسي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.وتصنف القوات الجوية الروسية بصورة عامة في المرتبة الثانية عالميا أيضا وتمتلك 4 آلاف و182 طائرة حربية من طرازات متنوعة.
https://sputnikarabic.ae/20210802/طائرة-جديدة-تعزز-من-قدرات-طيران-النقل-العسكري-الروسي-1049728924.html
https://sputnikarabic.ae/20220126/ما-هي-أضخم-5-أساطيل-نقل-جوي-عسكري-في-العالم-وما-هو-تصنيف-الجيش-المصري؟-1057207867.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

روسيا تطور طائرة جديدة لتعزيز قدرات أسطولها للنقل العسكري الجوي

14:25 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 14:32 GMT 14.10.2023)
© Photo / Provided by Public Joint Stock Company "Ilyushin Aviation Complex"طائرة "إيل-112في"
طائرة إيل-112في - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Photo / Provided by Public Joint Stock Company "Ilyushin Aviation Complex"
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم يضم مئات الطائرات الموجودة في الخدمة، وتواصل تعزيز قدراتها بتطوير طائرات جديدة مثل "إيل - 212".
وستكون "إيل - 212" ضمن طائرات النقل العسكري الخفيفة، التي تم تزويدها بمحركات توربينية نفاثة، على خلاف الطرازات الأخرى، التي تعمل بمحركات توربينية ومراوح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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ولفت التقرير إلى أن الطائرة الجديدة ستحل محل النسخة الأقدم مثل "إيه إن - 26" و"إيه إن - 72"، حسبما ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريحات سابقة.
وبحسب التقرير، فإن الطائرة الجديدة سيتم تطويرها على أساس الطائرة "إيل 112 بي"، بينما سيتم تزويدها بمحرك نفاث من طراز "بي دي - 8" بدلا من المحركات المستخدمة في النسخ القديمة مثل "تي في - 117 سي"، مع تطوير الأجنحة ومعدات الهبوط والوقود والأنظمة الهيدروليكية.
وذكر التقرير أن الطائرة الجديدة ستكون بمحركات مثبتة فوق الأجنحة مثل الطائرة "إيه إن - 72"، حتى تمكنها من الهبوط والإقلاع على مدارج غير ممهدة.
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ولا تزال هناك تطويرات خاصة بحجم المساحة الخاصة بالشحن داخل البدن، بحسب التقرير، الذي أوضح أنها ستكون أكبر من النسخ السابقة بفضل امتلاكها محركا أكثر قوة.
يذكر أن إجمالي طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، يقدر بـ444 طائرة، ما يجعل أسطول النقل الجوي العسكري الروسي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.
وتصنف القوات الجوية الروسية بصورة عامة في المرتبة الثانية عالميا أيضا وتمتلك 4 آلاف و182 طائرة حربية من طرازات متنوعة.
© Sputnikمروحية النقل العسكري "مي-38تي"
مروحية النقل العسكري مي-38تي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
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