https://sputnikarabic.ae/20231014/روسيا-تطور-طائرة-جديدة-لتعزيز-قدرات-أسطول-النقل-العسكري-الجوي-1082004603.html

روسيا تطور طائرة جديدة لتعزيز قدرات أسطولها للنقل العسكري الجوي

روسيا تطور طائرة جديدة لتعزيز قدرات أسطولها للنقل العسكري الجوي

تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم يضم مئات الطائرات الموجودة في الخدمة، وتواصل تعزيز قدراتها بتطوير طائرات جديدة مثل "إيل - 212". 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T14:25+0000

2023-10-14T14:25+0000

2023-10-14T14:32+0000

أخبار العالم الآن

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103706/72/1037067219_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b77041737efa296da98bd8ef68c88769.jpg

وستكون "إيل - 212" ضمن طائرات النقل العسكري الخفيفة، التي تم تزويدها بمحركات توربينية نفاثة، على خلاف الطرازات الأخرى، التي تعمل بمحركات توربينية ومراوح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أن الطائرة الجديدة ستحل محل النسخة الأقدم مثل "إيه إن - 26" و"إيه إن - 72"، حسبما ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في تصريحات سابقة.وبحسب التقرير، فإن الطائرة الجديدة سيتم تطويرها على أساس الطائرة "إيل 112 بي"، بينما سيتم تزويدها بمحرك نفاث من طراز "بي دي - 8" بدلا من المحركات المستخدمة في النسخ القديمة مثل "تي في - 117 سي"، مع تطوير الأجنحة ومعدات الهبوط والوقود والأنظمة الهيدروليكية.وذكر التقرير أن الطائرة الجديدة ستكون بمحركات مثبتة فوق الأجنحة مثل الطائرة "إيه إن - 72"، حتى تمكنها من الهبوط والإقلاع على مدارج غير ممهدة.ولا تزال هناك تطويرات خاصة بحجم المساحة الخاصة بالشحن داخل البدن، بحسب التقرير، الذي أوضح أنها ستكون أكبر من النسخ السابقة بفضل امتلاكها محركا أكثر قوة.يذكر أن إجمالي طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، يقدر بـ444 طائرة، ما يجعل أسطول النقل الجوي العسكري الروسي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.وتصنف القوات الجوية الروسية بصورة عامة في المرتبة الثانية عالميا أيضا وتمتلك 4 آلاف و182 طائرة حربية من طرازات متنوعة.

https://sputnikarabic.ae/20210802/طائرة-جديدة-تعزز-من-قدرات-طيران-النقل-العسكري-الروسي-1049728924.html

https://sputnikarabic.ae/20220126/ما-هي-أضخم-5-أساطيل-نقل-جوي-عسكري-في-العالم-وما-هو-تصنيف-الجيش-المصري؟-1057207867.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي