https://sputnikarabic.ae/20231014/زيلينسكي-غير-لون-ثيابه-رجل-استخبارات-يكشف-السبب-1081992937.html

زيلينسكي غير لون ثيابه... رجل استخبارات يكشف السبب

زيلينسكي غير لون ثيابه... رجل استخبارات يكشف السبب

صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، أن التغييرات في مظهر فلاديمير زيلينسكي ناجمة عن قلقه من فقدان اهتمام الدول... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T08:27+0000

2023-10-14T08:27+0000

2023-10-14T08:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works": "زيلينسكي في حالة ذعر، إنه لا يعرف ماذا يفعل. إنه يحاول إيجاد طريقة للحفاظ على أهميته".وأضاف: "غير ملابسه، كان يرتدي ملابس مثل فيدل كاسترو أو تشي جيفارا-كان يرتدي زيا أخضر. والآن، مثل جوني كاش، كل شيء باللون الأسود".وأشار جونسون إلى أن زيلينسكي أبلغ أن مخططه الذي تم تنفيذه قد توقف عن العمل، ولهذا السبب قام الزعيم الأوكراني بتغييره.ووفقا له، فإن زيلينسكي يخشى تركيز انتباه مؤيديه الغربيين على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأشار إلى أن تأثير الرئيس الأوكراني في البلاد قد اهتز بشكل كبير. و إذا أجريت انتخابات في أوكرانيا خلال هذه الفترة الزمنية، فلن يتمكن الرئيس الحالي من إعادة انتخابه لولاية ثانية.وبحسب جونسون، فإنه سيتم تهميش أوكرانيا في الأشهر المقبلة بسبب الوضع مع إسرائيل. وقال إن مثل هذا "ابن الزوج غير الضروري" لا ينبغي أن يتوقع إمدادا آخر بالأسلحة، لأن الولايات المتحدة لديها الآن" أطفال" أكثر أهمية.وأن والإيصالات السابقة، التي يزعم أنها كانت مخصصة لكييف، ذهبت بطريقة ما إلى مقاتلي حماس، وليس الجنود الأوكرانيين.وخلص جونسون مثل هذا الوضع سيؤدي إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على "حتى الحفاظ على مواقعها" في منطقة القتال.

https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تدعو-زيلينسكي-إلى-خلع-زيه-الكاكي-1081618515.html

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