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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/زيلينسكي-غير-لون-ثيابه-رجل-استخبارات-يكشف-السبب-1081992937.html
زيلينسكي غير لون ثيابه... رجل استخبارات يكشف السبب
زيلينسكي غير لون ثيابه... رجل استخبارات يكشف السبب
صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، أن التغييرات في مظهر فلاديمير زيلينسكي ناجمة عن قلقه من فقدان اهتمام الدول... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T08:27+0000
2023-10-14T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works": "زيلينسكي في حالة ذعر، إنه لا يعرف ماذا يفعل. إنه يحاول إيجاد طريقة للحفاظ على أهميته".وأضاف: "غير ملابسه، كان يرتدي ملابس مثل فيدل كاسترو أو تشي جيفارا-كان يرتدي زيا أخضر. والآن، مثل جوني كاش، كل شيء باللون الأسود".وأشار جونسون إلى أن زيلينسكي أبلغ أن مخططه الذي تم تنفيذه قد توقف عن العمل، ولهذا السبب قام الزعيم الأوكراني بتغييره.ووفقا له، فإن زيلينسكي يخشى تركيز انتباه مؤيديه الغربيين على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأشار إلى أن تأثير الرئيس الأوكراني في البلاد قد اهتز بشكل كبير. و إذا أجريت انتخابات في أوكرانيا خلال هذه الفترة الزمنية، فلن يتمكن الرئيس الحالي من إعادة انتخابه لولاية ثانية.وبحسب جونسون، فإنه سيتم تهميش أوكرانيا في الأشهر المقبلة بسبب الوضع مع إسرائيل. وقال إن مثل هذا "ابن الزوج غير الضروري" لا ينبغي أن يتوقع إمدادا آخر بالأسلحة، لأن الولايات المتحدة لديها الآن" أطفال" أكثر أهمية.وأن والإيصالات السابقة، التي يزعم أنها كانت مخصصة لكييف، ذهبت بطريقة ما إلى مقاتلي حماس، وليس الجنود الأوكرانيين.وخلص جونسون مثل هذا الوضع سيؤدي إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على "حتى الحفاظ على مواقعها" في منطقة القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231003/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تدعو-زيلينسكي-إلى-خلع-زيه-الكاكي-1081618515.html
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روسيا, العالم

زيلينسكي غير لون ثيابه... رجل استخبارات يكشف السبب

08:27 GMT 14.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، أن التغييرات في مظهر فلاديمير زيلينسكي ناجمة عن قلقه من فقدان اهتمام الدول الغربية بأوكرانيا.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works": "زيلينسكي في حالة ذعر، إنه لا يعرف ماذا يفعل. إنه يحاول إيجاد طريقة للحفاظ على أهميته".
وأضاف: "غير ملابسه، كان يرتدي ملابس مثل فيدل كاسترو أو تشي جيفارا-كان يرتدي زيا أخضر. والآن، مثل جوني كاش، كل شيء باللون الأسود".
وأشار جونسون إلى أن زيلينسكي أبلغ أن مخططه الذي تم تنفيذه قد توقف عن العمل، ولهذا السبب قام الزعيم الأوكراني بتغييره.
ووفقا له، فإن زيلينسكي يخشى تركيز انتباه مؤيديه الغربيين على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار إلى أن تأثير الرئيس الأوكراني في البلاد قد اهتز بشكل كبير. و إذا أجريت انتخابات في أوكرانيا خلال هذه الفترة الزمنية، فلن يتمكن الرئيس الحالي من إعادة انتخابه لولاية ثانية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
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القوات المسلحة الأوكرانية تدعو زيلينسكي إلى خلع زيه الكاكي
3 أكتوبر, 10:45 GMT
وبحسب جونسون، فإنه سيتم تهميش أوكرانيا في الأشهر المقبلة بسبب الوضع مع إسرائيل. وقال إن مثل هذا "ابن الزوج غير الضروري" لا ينبغي أن يتوقع إمدادا آخر بالأسلحة، لأن الولايات المتحدة لديها الآن" أطفال" أكثر أهمية.
وأن والإيصالات السابقة، التي يزعم أنها كانت مخصصة لكييف، ذهبت بطريقة ما إلى مقاتلي حماس، وليس الجنود الأوكرانيين.
وخلص جونسون مثل هذا الوضع سيؤدي إلى حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على "حتى الحفاظ على مواقعها" في منطقة القتال.
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