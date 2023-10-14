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https://sputnikarabic.ae/20231014/شابة-فلسطينية-لـسبوتنيك-في-أي-لحظة-قد-يسقط-صاروخ-على-منزلك-وأنت-بداخله-1081998960.html
شابة فلسطينية لـ"سبوتنيك": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله
شابة فلسطينية لـ"سبوتنيك": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله
شنّت إسرائيل العديد من الحروب على قطاع غزة، ولكن هذه الحرب بتاريخ، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أثرت على الشعب الفلسطيني نفسيا وجسديا، بحسب قول... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T11:39+0000
2023-10-14T11:51+0000
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قالت شابة فلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شهدت حروبا عدة: "استشهاد وإصابة عدد كبير من الغزيين، صوت القصف مخييف جدا".وأضافت الشابة التي تسكن غربي قطاع غزة: "الشعور بالخوف والقلق المتزايد والانتظار بأي وقت لينزل صاروخ على منزلك وأنت بداخله، شعور سيئ".وتابعت: "غير ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الإنترنت والاتصالات والطعام والقصف المدمر في كل مكان، يدمرون البيوت فوق الناس، مناظر البيوت المدمرة مؤلمة جدا".وقالت الشابة الغزية: "تنقلنا من بيت لبيت، على أمل ان نكون بأمان، وعندما يقولون قوموا بإخلاء بيوتكم، كنا نشعر بالموت والخوف ونبكي، قامو بتهجيرنا من بيوتنا".وأضافت: "لم نأخذ معنا شيء، سوا بعض الأوراق الثبوتية، وبعض الملابس لكي نستطيع أن نغير ملابسنا".وأشارت، قائلة: "عندما خرجنا من بيتنا، نسكن بمنزل عائلي مكون من 6 طوابق، كنا بالسيارة أكثر من 15 شخصًا".وتابعت الشابة: "عندما تحركنا، رأينا ما حدث في الخارج من مجازر وإبادات جماعية وتدمير المباني، ولا يوجد معالم لأي مكان، وندعي الله أن ينصرنا".وفي نهاية حديثها، قالت: "رائحة الدم في كل مكان، نخاف بأن نفقد شخصا عزيزا علينا".
https://sputnikarabic.ae/20231014/أم-لطفلين-من-جنوب-قطاع-غزة-لـسبوتنيك-رائحة-الموت-تحيط-بنا-1081996496.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

شابة فلسطينية لـ"سبوتنيك": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله

11:39 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 14.10.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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حصري
شنّت إسرائيل العديد من الحروب على قطاع غزة، ولكن هذه الحرب بتاريخ، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أثرت على الشعب الفلسطيني نفسيا وجسديا، بحسب قول مواطنين فلسطينيين لـ"سبوتنيك".
قالت شابة فلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شهدت حروبا عدة: "استشهاد وإصابة عدد كبير من الغزيين، صوت القصف مخييف جدا".
وأضافت الشابة التي تسكن غربي قطاع غزة: "الشعور بالخوف والقلق المتزايد والانتظار بأي وقت لينزل صاروخ على منزلك وأنت بداخله، شعور سيئ".
وتابعت: "غير ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الإنترنت والاتصالات والطعام والقصف المدمر في كل مكان، يدمرون البيوت فوق الناس، مناظر البيوت المدمرة مؤلمة جدا".
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
أم لطفلين من جنوب قطاع غزة لـ"سبوتنيك": رائحة الموت تحيط بنا
10:43 GMT
وقالت الشابة الغزية: "تنقلنا من بيت لبيت، على أمل ان نكون بأمان، وعندما يقولون قوموا بإخلاء بيوتكم، كنا نشعر بالموت والخوف ونبكي، قامو بتهجيرنا من بيوتنا".
وأضافت: "لم نأخذ معنا شيء، سوا بعض الأوراق الثبوتية، وبعض الملابس لكي نستطيع أن نغير ملابسنا".
وأشارت، قائلة: "عندما خرجنا من بيتنا، نسكن بمنزل عائلي مكون من 6 طوابق، كنا بالسيارة أكثر من 15 شخصًا".
وتابعت الشابة: "عندما تحركنا، رأينا ما حدث في الخارج من مجازر وإبادات جماعية وتدمير المباني، ولا يوجد معالم لأي مكان، وندعي الله أن ينصرنا".
وفي نهاية حديثها، قالت: "رائحة الدم في كل مكان، نخاف بأن نفقد شخصا عزيزا علينا".
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