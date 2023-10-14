https://sputnikarabic.ae/20231014/شابة-فلسطينية-لـسبوتنيك-في-أي-لحظة-قد-يسقط-صاروخ-على-منزلك-وأنت-بداخله-1081998960.html

شابة فلسطينية لـ"سبوتنيك": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله

شابة فلسطينية لـ"سبوتنيك": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله

شنّت إسرائيل العديد من الحروب على قطاع غزة، ولكن هذه الحرب بتاريخ، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أثرت على الشعب الفلسطيني نفسيا وجسديا، بحسب قول... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T11:39+0000

2023-10-14T11:39+0000

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قالت شابة فلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، والتي شهدت حروبا عدة: "استشهاد وإصابة عدد كبير من الغزيين، صوت القصف مخييف جدا".وأضافت الشابة التي تسكن غربي قطاع غزة: "الشعور بالخوف والقلق المتزايد والانتظار بأي وقت لينزل صاروخ على منزلك وأنت بداخله، شعور سيئ".وتابعت: "غير ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الإنترنت والاتصالات والطعام والقصف المدمر في كل مكان، يدمرون البيوت فوق الناس، مناظر البيوت المدمرة مؤلمة جدا".وقالت الشابة الغزية: "تنقلنا من بيت لبيت، على أمل ان نكون بأمان، وعندما يقولون قوموا بإخلاء بيوتكم، كنا نشعر بالموت والخوف ونبكي، قامو بتهجيرنا من بيوتنا".وأضافت: "لم نأخذ معنا شيء، سوا بعض الأوراق الثبوتية، وبعض الملابس لكي نستطيع أن نغير ملابسنا".وأشارت، قائلة: "عندما خرجنا من بيتنا، نسكن بمنزل عائلي مكون من 6 طوابق، كنا بالسيارة أكثر من 15 شخصًا".وتابعت الشابة: "عندما تحركنا، رأينا ما حدث في الخارج من مجازر وإبادات جماعية وتدمير المباني، ولا يوجد معالم لأي مكان، وندعي الله أن ينصرنا".وفي نهاية حديثها، قالت: "رائحة الدم في كل مكان، نخاف بأن نفقد شخصا عزيزا علينا".

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