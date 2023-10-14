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https://sputnikarabic.ae/20231014/صحيفة-أمريكية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-سينعكس-على-الأزمة-الأوكرانية--1082006643.html
صحيفة أمريكية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سينعكس على الأزمة الأوكرانية
صحيفة أمريكية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سينعكس على الأزمة الأوكرانية
أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" سيكون له تأثير كبير على نتيجة الصراع الروسي الأوكراني. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T16:11+0000
2023-10-14T16:11+0000
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وجاء في المقال المنشور: "مع بدء استبدال الأعلام الأوكرانية، التي كانت معروضة في جميع أنحاء الغرب كدليل على التضامن، بأعلام إسرائيلية، يمكن لهجوم "حماس" أن يقوض بشكل خطير قدرة كييف على مواصلة القتال".وبحسب المقال، يلاحظ أن تراجع الاهتمام الغربي بأوكرانيا يتزايد على خلفية فشل "الهجوم المضاد"، الذي شنته القوات الأوكرانية، حيث تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات فاشلة لاختراق الدفاعات الروسية، منذ أشهر، وتقدر خسائر كييف بعشرات الآلاف.ولفت المقال إلى أن تزامن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع تناقضات متزايدة في أمريكا حول المساعدات إلى أوكرانيا، يعني أن الغرب، الذي سئم فلاديمير زيلينسكي، لديه مجال للمناورة.وأشات صحيفة "ميلتري ووتش"، إلى أنه في الوقت الذي أصبح فيه انتصار كييف بعيد المنال، فإن إعادة توجيه المساعدات إلى إسرائيل ستوفر للغرب فرصة لحفظ ماء الوجه من خلال تقليل استثماراته في الصراع، وإجبار كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/موسكو-أمريكا-أوصلت-الصراع-في-الشرق-الأوسط-إلى-نقطة-اللاعودة-1082005875.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

صحيفة أمريكية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سينعكس على الأزمة الأوكرانية

16:11 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRAالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRA
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أفادت صحيفة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية، بأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" سيكون له تأثير كبير على نتيجة الصراع الروسي الأوكراني.
وجاء في المقال المنشور: "مع بدء استبدال الأعلام الأوكرانية، التي كانت معروضة في جميع أنحاء الغرب كدليل على التضامن، بأعلام إسرائيلية، يمكن لهجوم "حماس" أن يقوض بشكل خطير قدرة كييف على مواصلة القتال".
وبحسب المقال، يلاحظ أن تراجع الاهتمام الغربي بأوكرانيا يتزايد على خلفية فشل "الهجوم المضاد"، الذي شنته القوات الأوكرانية، حيث تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات فاشلة لاختراق الدفاعات الروسية، منذ أشهر، وتقدر خسائر كييف بعشرات الآلاف.
ولفت المقال إلى أن تزامن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع تناقضات متزايدة في أمريكا حول المساعدات إلى أوكرانيا، يعني أن الغرب، الذي سئم فلاديمير زيلينسكي، لديه مجال للمناورة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
موسكو: أمريكا أوصلت الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
15:24 GMT
وأشات صحيفة "ميلتري ووتش"، إلى أنه في الوقت الذي أصبح فيه انتصار كييف بعيد المنال، فإن إعادة توجيه المساعدات إلى إسرائيل ستوفر للغرب فرصة لحفظ ماء الوجه من خلال تقليل استثماراته في الصراع، وإجبار كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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