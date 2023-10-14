عربي
تلفزيون حكومي: مصر رفضت مرور رعايا أمريكا من معبر رفح واشترطت تمرير المساعدات
https://sputnikarabic.ae/20231014/صحيفة-تكشف-العواقب-الوخيمة-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082000459.html
صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أفادت صحيفة أمريكية بأن الوضع مع إسرائيل سيتحول إلى صدمات شديدة في الاقتصاد العالمي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:35+0000
2023-10-14T12:35+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927289_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_90123715b61806d617a0a2097c25e745.jpg
وأضافت: "مثل الحروب السابقة في الشرق الأوسط، والصراع بين إسرائيل وحماس... يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي بل ويثير ركودا إذا انضمت إليه المزيد من الدول".وأشارت إلى أن الشرق الأوسط هو المورد الأكثر أهمية من ناقلات الطاقة والطريق البحري الرئيسي، والصراع في هذه المنطقة "يمكن أن يسبب الصدمات في جميع أنحاء العالم".وقالت صحيفة "بلومبرج": "الاقتصاد العالمي ضعيف. لا يزال محاولة التعافي بعد ارتفاع التضخم، الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا. الحرب في المنطقة المنتجة للنفط ستسرع التضخم مرة أخرى".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف. وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حربا على غزة وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231014/محلل-سياسي-فلسطيني-لـسبوتنيك-في-غزة-إسرائيل-تستخدم-الفوسفور-والقنابل-الارتجاجية-ضد-المدنيين-1081998443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927289_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4eb115d6c394bd689ddcd8d922c9d350.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

12:35 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت صحيفة أمريكية بأن الوضع مع إسرائيل سيتحول إلى صدمات شديدة في الاقتصاد العالمي.
وأضافت: "مثل الحروب السابقة في الشرق الأوسط، والصراع بين إسرائيل وحماس... يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي بل ويثير ركودا إذا انضمت إليه المزيد من الدول".
وأشارت إلى أن الشرق الأوسط هو المورد الأكثر أهمية من ناقلات الطاقة والطريق البحري الرئيسي، والصراع في هذه المنطقة "يمكن أن يسبب الصدمات في جميع أنحاء العالم".
وقالت صحيفة "بلومبرج": "الاقتصاد العالمي ضعيف. لا يزال محاولة التعافي بعد ارتفاع التضخم، الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا. الحرب في المنطقة المنتجة للنفط ستسرع التضخم مرة أخرى".
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
محلل سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك" من غزة: إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين
11:30 GMT
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حربا على غزة وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала