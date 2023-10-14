https://sputnikarabic.ae/20231014/صحيفة-تكشف-العواقب-الوخيمة-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082000459.html
صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أفادت صحيفة أمريكية بأن الوضع مع إسرائيل سيتحول إلى صدمات شديدة في الاقتصاد العالمي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:35+0000
2023-10-14T12:35+0000
2023-10-14T12:35+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وأضافت: "مثل الحروب السابقة في الشرق الأوسط، والصراع بين إسرائيل وحماس... يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي بل ويثير ركودا إذا انضمت إليه المزيد من الدول".وأشارت إلى أن الشرق الأوسط هو المورد الأكثر أهمية من ناقلات الطاقة والطريق البحري الرئيسي، والصراع في هذه المنطقة "يمكن أن يسبب الصدمات في جميع أنحاء العالم".وقالت صحيفة "بلومبرج": "الاقتصاد العالمي ضعيف. لا يزال محاولة التعافي بعد ارتفاع التضخم، الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا. الحرب في المنطقة المنتجة للنفط ستسرع التضخم مرة أخرى".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف. وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حربا على غزة وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231014/محلل-سياسي-فلسطيني-لـسبوتنيك-في-غزة-إسرائيل-تستخدم-الفوسفور-والقنابل-الارتجاجية-ضد-المدنيين-1081998443.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
صحيفة تكشف العواقب الوخيمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن الوضع مع إسرائيل سيتحول إلى صدمات شديدة في الاقتصاد العالمي.
وأضافت: "مثل الحروب السابقة في الشرق الأوسط، والصراع بين إسرائيل وحماس... يمكن أن يقوض الاقتصاد العالمي بل ويثير ركودا إذا انضمت إليه المزيد من الدول".
وأشارت إلى أن الشرق الأوسط هو المورد الأكثر أهمية من ناقلات الطاقة والطريق البحري الرئيسي، والصراع في هذه المنطقة "يمكن أن يسبب الصدمات في جميع أنحاء العالم".
وقالت صحيفة "بلومبرج": "الاقتصاد العالمي ضعيف. لا يزال محاولة التعافي بعد ارتفاع التضخم، الذي تفاقم بسبب الصراع في أوكرانيا. الحرب في المنطقة المنتجة للنفط ستسرع التضخم مرة أخرى".
ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي
على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.
وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.
وأعلنت إسرائيل أنها تشن حربا على غزة
وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.