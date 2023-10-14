https://sputnikarabic.ae/20231014/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-قد-تتنازل-عن-جزء-من-أراضيها-في-حال-إجراء-مفاوضات--1082000982.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات
ضابط أمريكي: أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:47+0000
2023-10-14T12:47+0000
2023-10-14T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Stephen Gardner"، على موقع "يوتيوب": "من المرجح أن يتخلى (فلاديمير زيلينسكي) عن أوديسا وخاركوف، لم يغير الروس شروطهم لإنهاء الصراع. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون أوكرانيا، أو بالأحرى ما تبقى منها، محايدة".وختم ماكغريغور، بالقول: "إذا توقفت أمريكا عن مساعدة أوكرانيا، فإن أعضاء الـ"ناتو" الآخرين سيفعلون الشيء نفسه، وحينها لن تتمكن أوكرانيا من مقاومة الروس على الإطلاق، وستكون هذه نهاية زيلينسكي، وستكون مثل هذه الإجراءات بمثابة إشارة لا لبس فيها لروسيا، بأن لن ندعم كييف بعد الآن".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مقاتلات-روسية-تطير-على-ارتفاع-منخفض-جدا-وتنفذ-هجوما-مباغتا--1082000039.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ضابط أمريكي: أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Stephen Gardner"، على موقع "يوتيوب": "من المرجح أن يتخلى (فلاديمير زيلينسكي) عن أوديسا وخاركوف، لم يغير الروس شروطهم لإنهاء الصراع. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون أوكرانيا، أو بالأحرى ما تبقى منها، محايدة".
ووفقا لماكغريغور، فإن المزيد من المقاومة من جانب كييف يعتمد بالكامل على واشنطن.
وختم ماكغريغور، بالقول: "إذا توقفت أمريكا عن مساعدة أوكرانيا، فإن أعضاء الـ"ناتو" الآخرين سيفعلون الشيء نفسه، وحينها لن تتمكن أوكرانيا من مقاومة الروس على الإطلاق، وستكون هذه نهاية زيلينسكي، وستكون مثل هذه الإجراءات بمثابة إشارة لا لبس فيها لروسيا، بأن لن ندعم كييف بعد الآن".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.