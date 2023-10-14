https://sputnikarabic.ae/20231014/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-قد-تتنازل-عن-جزء-من-أراضيها-في-حال-إجراء-مفاوضات--1082000982.html

ضابط أمريكي: أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات

ضابط أمريكي: أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات

صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن أوكرانيا قد تتنازل عن جزء من أراضيها في حال إجراء مفاوضات سلام مع روسيا. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T12:47+0000

2023-10-14T12:47+0000

2023-10-14T12:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Stephen Gardner"، على موقع "يوتيوب": "من المرجح أن يتخلى (فلاديمير زيلينسكي) عن أوديسا وخاركوف، لم يغير الروس شروطهم لإنهاء الصراع. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون أوكرانيا، أو بالأحرى ما تبقى منها، محايدة".وختم ماكغريغور، بالقول: "إذا توقفت أمريكا عن مساعدة أوكرانيا، فإن أعضاء الـ"ناتو" الآخرين سيفعلون الشيء نفسه، وحينها لن تتمكن أوكرانيا من مقاومة الروس على الإطلاق، وستكون هذه نهاية زيلينسكي، وستكون مثل هذه الإجراءات بمثابة إشارة لا لبس فيها لروسيا، بأن لن ندعم كييف بعد الآن".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20231014/مقاتلات-روسية-تطير-على-ارتفاع-منخفض-جدا-وتنفذ-هجوما-مباغتا--1082000039.html

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