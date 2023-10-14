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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/عميل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-القوات-الأوكرانية-وقعت-بفخ-نصبه-الجيش-الروسي-في-أفدييفكا-1081991494.html
عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا
عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأنه تم محاصرة الجنود الأوكرانيين في منطقة أفدييفكا نتيجة لمناورة ناجحة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T07:12+0000
2023-10-14T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال جونسون في مقابلة مع "Dialogue works" علي "يوتيىب": "وحدات الجيش الروسي شنت هجوما في عدد من قطاعات الجبهة. تجري حاليا أكبر المعارك على نطاق واسع في منطقة أفدييفكا، حيث تم محاصرة أكثر من عشرين ألف جندي أوكراني".وأضاف: "يتم تنفيذ تقدم الجيش الروسي بسرعة كبيرة بحيث لا تملك كييف القدرة على تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال".وأشار الى أنه، تم تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا من أن قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الاستمرار في الاحتفاظ بموقعها في هذا الصراع يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير في أقصر وقت ممكن خلال الأشهر القليلة المقبلة.ووفقا له، فإن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى انخفاض اهتمام الدول الغربية بالوضع في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. سيؤدي هذا حتما إلى نقص أكبر في الأسلحة والمعدات العسكرية في القوات المسلحة لأوكرانيا.تعتبر أفدييفكا قطاعا مهما للغاية من الجبهة، حيث بدأت الوحدات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية في التقدم من اتجاهين والحصول على موطئ قدم في مواقع جديدة في شمال وجنوب المدينة، وتطويق أفدييفكا تدريجيا.وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-من-خسائر-بالقرب-من-أفدييفكا-1081972791.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا

07:12 GMT 14.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأنه تم محاصرة الجنود الأوكرانيين في منطقة أفدييفكا نتيجة لمناورة ناجحة للجيش الروسي.
قال جونسون في مقابلة مع "Dialogue works" علي "يوتيىب": "وحدات الجيش الروسي شنت هجوما في عدد من قطاعات الجبهة. تجري حاليا أكبر المعارك على نطاق واسع في منطقة أفدييفكا، حيث تم محاصرة أكثر من عشرين ألف جندي أوكراني".
وأضاف: "يتم تنفيذ تقدم الجيش الروسي بسرعة كبيرة بحيث لا تملك كييف القدرة على تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال".
وأشار الى أنه، تم تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا من أن قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الاستمرار في الاحتفاظ بموقعها في هذا الصراع يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير في أقصر وقت ممكن خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووفقا له، فإن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى انخفاض اهتمام الدول الغربية بالوضع في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. سيؤدي هذا حتما إلى نقص أكبر في الأسلحة والمعدات العسكرية في القوات المسلحة لأوكرانيا.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من خسائر بالقرب من أفدييفكا
أمس, 13:41 GMT
تعتبر أفدييفكا قطاعا مهما للغاية من الجبهة، حيث بدأت الوحدات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية في التقدم من اتجاهين والحصول على موطئ قدم في مواقع جديدة في شمال وجنوب المدينة، وتطويق أفدييفكا تدريجيا.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
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