https://sputnikarabic.ae/20231014/عميل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-القوات-الأوكرانية-وقعت-بفخ-نصبه-الجيش-الروسي-في-أفدييفكا-1081991494.html
عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا
عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأنه تم محاصرة الجنود الأوكرانيين في منطقة أفدييفكا نتيجة لمناورة ناجحة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T07:12+0000
2023-10-14T07:12+0000
2023-10-14T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال جونسون في مقابلة مع "Dialogue works" علي "يوتيىب": "وحدات الجيش الروسي شنت هجوما في عدد من قطاعات الجبهة. تجري حاليا أكبر المعارك على نطاق واسع في منطقة أفدييفكا، حيث تم محاصرة أكثر من عشرين ألف جندي أوكراني".وأضاف: "يتم تنفيذ تقدم الجيش الروسي بسرعة كبيرة بحيث لا تملك كييف القدرة على تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال".وأشار الى أنه، تم تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا من أن قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الاستمرار في الاحتفاظ بموقعها في هذا الصراع يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير في أقصر وقت ممكن خلال الأشهر القليلة المقبلة.ووفقا له، فإن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى انخفاض اهتمام الدول الغربية بالوضع في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. سيؤدي هذا حتما إلى نقص أكبر في الأسلحة والمعدات العسكرية في القوات المسلحة لأوكرانيا.تعتبر أفدييفكا قطاعا مهما للغاية من الجبهة، حيث بدأت الوحدات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية في التقدم من اتجاهين والحصول على موطئ قدم في مواقع جديدة في شمال وجنوب المدينة، وتطويق أفدييفكا تدريجيا.وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
https://sputnikarabic.ae/20231013/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعاني-من-خسائر-بالقرب-من-أفدييفكا-1081972791.html
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روسيا, العالم
عميل لدى الاستخبارات الأمريكية: القوات الأوكرانية وقعت بفخ نصبه الجيش الروسي في أفدييفكا
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأنه تم محاصرة الجنود الأوكرانيين في منطقة أفدييفكا نتيجة لمناورة ناجحة للجيش الروسي.
قال جونسون في مقابلة مع "Dialogue works" علي "يوتيىب": "وحدات الجيش الروسي شنت هجوما في عدد من قطاعات الجبهة. تجري حاليا أكبر المعارك على نطاق واسع في منطقة أفدييفكا، حيث تم محاصرة أكثر من عشرين ألف جندي أوكراني".
وأضاف: "يتم تنفيذ تقدم الجيش الروسي بسرعة كبيرة بحيث لا تملك كييف القدرة على تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال".
وأشار الى أنه، تم تحذير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا من أن قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على الاستمرار في الاحتفاظ بموقعها في هذا الصراع يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير في أقصر وقت ممكن خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووفقا له، فإن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي حتما إلى انخفاض اهتمام الدول الغربية بالوضع في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة. سيؤدي هذا حتما إلى نقص أكبر في الأسلحة والمعدات العسكرية في القوات المسلحة لأوكرانيا.
تعتبر أفدييفكا قطاعا مهما للغاية من الجبهة، حيث بدأت الوحدات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية في التقدم من اتجاهين والحصول على موطئ قدم في مواقع جديدة في شمال وجنوب المدينة، وتطويق أفدييفكا تدريجيا.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتقدم من الجانبين في أفدييفكا، وتم تدمير عدد كبير من معاقل العدو.