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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/قنابل-روسية-تسقط-من-السماء-إلى-قلب-مخابئ-الجنود-الأوكرانيين-فيديو-1082002917.html
قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو
قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على مواقع وخنادق للقوات الأوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T14:09+0000
2023-10-14T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية قاموا بإسقاط الذخيرة على الخنادق ودمروا نقاط إطلاق النار وخنادق المسلحين.وتظهر المشاهد لحظة سقوط القنابل من السماء بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو

14:09 GMT 14.10.2023
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا
طائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© وزارة الدفاع الروسية
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على مواقع وخنادق للقوات الأوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة.
وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية قاموا بإسقاط الذخيرة على الخنادق ودمروا نقاط إطلاق النار وخنادق المسلحين.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط القنابل من السماء بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
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