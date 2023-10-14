https://sputnikarabic.ae/20231014/قنابل-روسية-تسقط-من-السماء-إلى-قلب-مخابئ-الجنود-الأوكرانيين-فيديو-1082002917.html
قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو
قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على مواقع وخنادق للقوات الأوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T14:09+0000
2023-10-14T14:09+0000
2023-10-14T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية قاموا بإسقاط الذخيرة على الخنادق ودمروا نقاط إطلاق النار وخنادق المسلحين.وتظهر المشاهد لحظة سقوط القنابل من السماء بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101597/66/1015976683_0:110:2200:1760_1920x0_80_0_0_b1959023c1f4875aee63f5ce8dacb2b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قنابل روسية تسقط من السماء إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة استطلاع روسية عثرت على مواقع وخنادق للقوات الأوكرانية ضمن نطاق العملية الخاصة.
وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية قاموا بإسقاط الذخيرة على الخنادق ودمروا نقاط إطلاق النار وخنادق المسلحين.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط القنابل من السماء بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة،
مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.