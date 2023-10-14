https://sputnikarabic.ae/20231014/للمرة-الأولى-منذ-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يزور-مستوطنات-غلاف-غزة-1082006252.html

للمرة الأولى منذ انطلاق "طوفان الأقصى"... نتنياهو يزور مستوطنات غلاف غزة

للمرة الأولى منذ انطلاق "طوفان الأقصى"... نتنياهو يزور مستوطنات غلاف غزة

زار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، مستوطنات غلاف غزة، للمرة الأولى منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T15:20+0000

2023-10-14T15:20+0000

2023-10-14T15:27+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_247ca6e6b0f1fcd858d572f317bce8ed.jpg

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم السبت، أن "نتنياهو زار مستوطنات غلاف غزة، والتقى مع كبار المسؤولين العسكريين في منطقة الغلاف"، وهي الزيارة الأولى له منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة إسرائيلية في غلاف غزة، منها "ناحل عوز" و"صوفا"، دون ربطها بزيارة نتنياهو إلى مناطق أخرى في غلاف غزة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "طائرات عسكرية أجلت دبلوماسيين ومواطنين أجانب في جسر جوي لخروجهم من إسرائيلط.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "جسرا جويا من عدد كبير من الطائرات العسكرية من جميع أنحاء العالم يقوم بإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أجانب من إسرائيل إلى بلادهم".وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانب إلغاء عدد من الرحلات الجوية، فإن جدول الإقلاع من مطار "بن غوريون الدولي" في تل أبيب، يمتلئ برحلات جوية عسكرية من جميع أنحاء العالم، من كندا غربا وحتى أستراليا شرقا، بحسب الصحيفة.ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231014/اليونيسيف-423-ألف-شخص-ينزحون-من-منازلهم-في-غزة--1082003522.html

https://sputnikarabic.ae/20231014/مصر-ترسل-أكثر-من-100-شاحنة-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-صور-1082002017.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار