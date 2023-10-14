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الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة قتلت عددا من المسلحين حاولوا التسلل من لبنان
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/ماردر-ألمانية-تتحول-إلى-كتلة-نيران-بضربة-روسية-فيديو--1081989212.html
"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو
"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو
تداولت مواقع روسية مشاهد لتدمير مركبة مشاة قتالية من نوع "ماردر 1 أ 3" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى عدد من المعدات الغربية الأخرى. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T06:54+0000
2023-10-14T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" دبابات ومعدات تابعة للجيش الألماني مدمرة على طول أحد الطرقات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، من بينها المدرعة الألمانية. ونوهت "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة تتبع إلى اللواء رقم 82 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية، من دون تحديد مكان وقوع الحدث.وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس". وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".
https://sputnikarabic.ae/20231014/مسيرة-روسية-تصطاد-عسكريين-أوكرانيين-بدقة-بعد-محاولتيهما-التخفي-فيديو--1081988392.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو

06:54 GMT 14.10.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZمركبة مشاة "ماردر 2" تابعة للقوات المسلحة الألمانية تسير عبر المياه خلال "تمرين العمليات البرية 2017"
مركبة مشاة ماردر 2 تابعة للقوات المسلحة الألمانية تسير عبر المياه خلال تمرين العمليات البرية 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / PATRIK STOLLARZ
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تداولت مواقع روسية مشاهد لتدمير مركبة مشاة قتالية من نوع "ماردر 1 أ 3" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى عدد من المعدات الغربية الأخرى.
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" دبابات ومعدات تابعة للجيش الألماني مدمرة على طول أحد الطرقات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، من بينها المدرعة الألمانية.

ويشاهد احتراق المدرعة الألمانية بشكل كامل وتصاعد ألسنة الدخان منها وتلفها وتحولها إلى خردة.

جندي أوكراني قبل تحييده بضربة دقيقة من مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
05:38 GMT
ونوهت "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة تتبع إلى اللواء رقم 82 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية، من دون تحديد مكان وقوع الحدث.

وبينت الصحيفة أن الألمان أنفسهم يدركون أن مثل هذه الآليات المخصصة لنقل الجنود عبر ساحات المعارك قد عفا عليها الزمن في النصف الثاني من الثمانينات، عندما تم البدء بصناعة الجيل الثاني من مركبة قتال المشاة الثقيلة "ماردر 2"، الذي تم اختباره عام 1991، لكن الاختبارات قد توقفت بسبب تخفيض الميزانية العسكرية.

وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 540 فردا.

وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".
وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".
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