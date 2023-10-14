https://sputnikarabic.ae/20231014/ماردر-ألمانية-تتحول-إلى-كتلة-نيران-بضربة-روسية-فيديو--1081989212.html
"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو
"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو
تداولت مواقع روسية مشاهد لتدمير مركبة مشاة قتالية من نوع "ماردر 1 أ 3" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى عدد من المعدات الغربية الأخرى. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T06:54+0000
2023-10-14T06:54+0000
2023-10-14T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081989593_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_a9dd754742f86b40e2a38e8dbb854c3b.jpg
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" دبابات ومعدات تابعة للجيش الألماني مدمرة على طول أحد الطرقات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، من بينها المدرعة الألمانية. ونوهت "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة تتبع إلى اللواء رقم 82 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية، من دون تحديد مكان وقوع الحدث.وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس". وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".
https://sputnikarabic.ae/20231014/مسيرة-روسية-تصطاد-عسكريين-أوكرانيين-بدقة-بعد-محاولتيهما-التخفي-فيديو--1081988392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081989593_316:0:2572:1692_1920x0_80_0_0_1e5f04a765fdae664067b86d2530ae72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ماردر" ألمانية تتحول إلى كتلة نيران بضربة روسية... فيديو
تابعنا عبر
تداولت مواقع روسية مشاهد لتدمير مركبة مشاة قتالية من نوع "ماردر 1 أ 3" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى عدد من المعدات الغربية الأخرى.
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" دبابات ومعدات تابعة للجيش الألماني مدمرة على طول أحد الطرقات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، من بينها المدرعة الألمانية.
ويشاهد احتراق المدرعة الألمانية بشكل كامل وتصاعد ألسنة الدخان منها وتلفها وتحولها إلى خردة.
ونوهت "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة تتبع إلى اللواء رقم 82 الهجومي التابع للقوات الأوكرانية، من دون تحديد مكان وقوع الحدث.
وبينت الصحيفة أن الألمان أنفسهم يدركون أن مثل هذه الآليات المخصصة لنقل الجنود عبر ساحات المعارك قد عفا عليها الزمن في النصف الثاني من الثمانينات، عندما تم البدء بصناعة الجيل الثاني من مركبة قتال المشاة الثقيلة "ماردر 2"، الذي تم اختباره عام 1991، لكن الاختبارات قد توقفت بسبب تخفيض الميزانية العسكرية.
وأعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 540 فردا.
وقال سافتشوك في تصريح لـ "سبوتنيك"
، "أحبطت وحدات قوات مجموعة المركز في مناطق يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان بنيران المدفعية والغارات الجوية 9 هجمات، شنتها وحدات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للجيش الأوكراني، ولواء الحرس الوطني الخامس".
وأضاف سافتشوك، أن "خسائر العدو بلغت 540 عسكريًا و4 دبابات
ومركبتي مشاة قتالية، وشاحنتين".