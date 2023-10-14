https://sputnikarabic.ae/20231014/محلل-سياسي-فلسطيني-لـسبوتنيك-في-غزة-إسرائيل-تستخدم-الفوسفور-والقنابل-الارتجاجية-ضد-المدنيين-1081998443.html
محلل سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك" من غزة: إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين
محلل سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك" من غزة: إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين
قال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، اليوم السبت، إن غزة مقبلة على كارثة إنسانية بسبب الانقطاع الكلي للكهرباء والإنترنت، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب مجرزة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T11:30+0000
2023-10-14T11:30+0000
2023-10-14T11:35+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تعتمد سياسة التهجير لأحياء سكنية بالكامل، وتستخدم سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية للسكان، كما أنها تستمر في قصف اللأبراج السكنية ووسائل الإعلام".وأكد أن "إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين، وكل الجرائم ترتكب بغطاء أمريكي ودعم واضح".وناشد الغريب الدول والمنظمات العالمية والأمم المتحدة، "بعدم التخلي عن مسؤولياتها نتيجة التهديد العسكري الاسرائيلي"، مؤكدا أن لديها حصانة بموجب مكانتها والاعتراف الدولي بها.وعن كيفية عيش المواطنين في غزة بالظروف الحالي، وطرق هروبهم من القصف الإسرائيلي، أوضح الغربيب لـ"سبوتنيك" أن "هناك مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد رعاية وتلبية لاحتياجاتهم، لكن معاناتهم تفوق القدرات المتوفرة لهم"، وفق قوله.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
محلل سياسي فلسطيني لـ"سبوتنيك" من غزة: إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين
11:30 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
حصري
قال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، اليوم السبت، إن غزة مقبلة على كارثة إنسانية بسبب الانقطاع الكلي للكهرباء والإنترنت، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب مجرزة بحق مليوني فلسطيني.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل تعتمد سياسة التهجير لأحياء سكنية بالكامل، وتستخدم سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية للسكان، كما أنها تستمر في قصف اللأبراج السكنية ووسائل الإعلام".
وأكد أن "إسرائيل تستخدم الفوسفور
والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين، وكل الجرائم ترتكب بغطاء أمريكي ودعم واضح".
وناشد الغريب الدول والمنظمات العالمية والأمم المتحدة
، "بعدم التخلي عن مسؤولياتها نتيجة التهديد العسكري الاسرائيلي"، مؤكدا أن لديها حصانة بموجب مكانتها والاعتراف الدولي بها.
ولفت الخبير السياسي الفلسطيني إلى "وجود أولويتين إنسانيتين، هما إفشال خطة التهجير إلى سيناء، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة".
وعن كيفية عيش المواطنين في غزة بالظروف الحالي، وطرق هروبهم من القصف الإسرائيلي، أوضح الغربيب لـ"سبوتنيك" أن "هناك مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد رعاية وتلبية لاحتياجاتهم، لكن معاناتهم تفوق القدرات المتوفرة لهم"، وفق قوله.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.