https://sputnikarabic.ae/20231014/مراسل-سبوتنيك-يوثق-مشاهد-دمار-طالت-منزلا-في-شبعا-جراء-قصف-إسرائيلي-خلف-قتيلين-فيديو-1082012589.html

مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو

مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو

قتل شخصان على الأقل في بلدة شبعا الحدودية بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T18:56+0000

2023-10-14T18:56+0000

2023-10-14T18:56+0000

حصري

أخبار قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081888103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bb302943b16926ec34ab51d07aaf9fd.jpg

ووثق مراسل "سبوتنيك" مشاهد الدمار التي لحقت بالمنزل، وقال إن القصف أدى بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل شخصين، امرأة وزوجها.وأطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة نحو المناطق اللبنانية في شبعا ما أسفر عن سقوط قتيلين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.ومساء أمس الجمعة، قتل صحافي في وكالة "رويترز" وأصيب آخرون بجروح بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس" جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

https://sputnikarabic.ae/20231014/شاهدة-عيان-لـسبوتنيك-الوضع-في-غزة-كارثي-هناك-عائلات-تم-مسحها-ونتعرض-لإبادة-جماعية-1082011298.html

أخبار قطاع غزة

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي