https://sputnikarabic.ae/20231014/مراسل-سبوتنيك-يوثق-مشاهد-دمار-طالت-منزلا-في-شبعا-جراء-قصف-إسرائيلي-خلف-قتيلين-فيديو-1082012589.html
مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو
مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو
قتل شخصان على الأقل في بلدة شبعا الحدودية بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T18:56+0000
2023-10-14T18:56+0000
2023-10-14T18:56+0000
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ووثق مراسل "سبوتنيك" مشاهد الدمار التي لحقت بالمنزل، وقال إن القصف أدى بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل شخصين، امرأة وزوجها.وأطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة نحو المناطق اللبنانية في شبعا ما أسفر عن سقوط قتيلين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.ومساء أمس الجمعة، قتل صحافي في وكالة "رويترز" وأصيب آخرون بجروح بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس" جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".
https://sputnikarabic.ae/20231014/شاهدة-عيان-لـسبوتنيك-الوضع-في-غزة-كارثي-هناك-عائلات-تم-مسحها-ونتعرض-لإبادة-جماعية-1082011298.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي
حصري, أخبار قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو
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قتل شخصان على الأقل في بلدة شبعا الحدودية بجنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي على أحد المنازل.
ووثق مراسل "سبوتنيك
" مشاهد الدمار التي لحقت بالمنزل، وقال إن القصف أدى بحسب المعلومات الأولية إلى مقتل شخصين، امرأة وزوجها.
وأطلق الجيش الإسرائيلي نحو 30 قذيفة نحو المناطق اللبنانية في شبعا ما أسفر عن سقوط قتيلين.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.
ومساء أمس الجمعة، قتل صحافي في وكالة "رويترز" وأصيب آخرون بجروح بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس" جراء "قذيفة صاروخية إسرائيلية"، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم الثامن على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
ولليوم الثامن على التوالي يشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية متواصلة
محت أحياء كاملة من الوجود، وخلفت 2215 قتيلا و8714 جريحا، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة بالقطاع.
وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".