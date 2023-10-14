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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مسيرة-روسية-تصطاد-عسكريين-أوكرانيين-بدقة-بعد-محاولتيهما-التخفي-فيديو--1081988392.html
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
دمرت القوات الروسية مشاة عسكريين أوكرانيين بواسطة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T05:38+0000
2023-10-14T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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دمرت الطائرة دون طيار، جنود القوات المسلحة الروسية الأوكرانية في نقطة محصنة في اتجاه أرتيوموفسك.وتظهر المشاهد محاولة الجنود التخفي والهرب في مخبأ محصن، وتمكنت المسيرة من الانقضاض عليهم في مخبئهم.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو

05:38 GMT 14.10.2023
© Sputnikجندي أوكراني قبل تحييده بضربة دقيقة من مسيرة روسية
جندي أوكراني قبل تحييده بضربة دقيقة من مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik
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دمرت القوات الروسية مشاة عسكريين أوكرانيين بواسطة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك.
دمرت الطائرة دون طيار، جنود القوات المسلحة الروسية الأوكرانية في نقطة محصنة في اتجاه أرتيوموفسك.
وتظهر المشاهد محاولة الجنود التخفي والهرب في مخبأ محصن، وتمكنت المسيرة من الانقضاض عليهم في مخبئهم.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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