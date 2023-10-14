https://sputnikarabic.ae/20231014/مسيرة-روسية-تصطاد-عسكريين-أوكرانيين-بدقة-بعد-محاولتيهما-التخفي-فيديو--1081988392.html
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
دمرت القوات الروسية مشاة عسكريين أوكرانيين بواسطة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T05:38+0000
2023-10-14T05:38+0000
2023-10-14T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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دمرت الطائرة دون طيار، جنود القوات المسلحة الروسية الأوكرانية في نقطة محصنة في اتجاه أرتيوموفسك.وتظهر المشاهد محاولة الجنود التخفي والهرب في مخبأ محصن، وتمكنت المسيرة من الانقضاض عليهم في مخبئهم.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسيرة روسية تصطاد عسكريين أوكرانيين بدقة بعد محاولتيهما التخفي... فيديو
تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية مشاة عسكريين أوكرانيين بواسطة مسيرة روسية على محور أرتيوموفسك.
دمرت الطائرة دون طيار، جنود القوات المسلحة الروسية الأوكرانية في نقطة محصنة في اتجاه أرتيوموفسك.
وتظهر المشاهد محاولة الجنود التخفي والهرب في مخبأ محصن، وتمكنت المسيرة من الانقضاض عليهم في مخبئهم.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة،
مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.