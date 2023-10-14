https://sputnikarabic.ae/20231014/مشهد-مهيب-لتقدم-الدبابات-الروسية-مع-وابل-من-نيران-المدفعية-فيديو---1081991937.html
مشهد مهيب لتقدم الدبابات الروسية مع وابل من نيران المدفعية... فيديو
مشهد مهيب لتقدم الدبابات الروسية مع وابل من نيران المدفعية... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية مشهدا مهيبا للحظات تقدم الدبابات الروسية في أجواء معارك ضارية على محور أفدييفكا، حيث استطاعت الدبابات تخطي العوائق والتقدم. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T07:27+0000
2023-10-14T07:27+0000
2023-10-14T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها "آر تي" الناطقة بالروسية، تقدم أرتال الدبابات الروسية وقيامها بتوجيه ضربات مباشرة، أثناء وضعية التحرك والهجوم، على التلال والمناطق التي تواجدت فيها القوات الأوكرانية.ويشاهد قيام الدبابات بتنفيذ مناورات متعددة وحركات التفاف على المواقع الأوكرانية، خلال عملية التقدم المستمر في المنطقة.أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قبل أيام، أن القوات الروسية تتقدم من محورين في أفدييفكا، مؤكدا تدمير عدد كبير من معاقل العدو.وأضاف: "يتم تعزيز مواقعنا من الاتجاهات التي نتقدم منها، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وهناك تقدم في المواقع التي تمت استعادتها".
https://sputnikarabic.ae/20231014/ماردر-ألمانية-تتحول-إلى-كتلة-نيران-بضربة-روسية-فيديو--1081989212.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشهد مهيب لتقدم الدبابات الروسية مع وابل من نيران المدفعية... فيديو
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نشرت وسائل إعلام روسية مشهدا مهيبا للحظات تقدم الدبابات الروسية في أجواء معارك ضارية على محور أفدييفكا، حيث استطاعت الدبابات تخطي العوائق والتقدم.
وتظهر المشاهد التي نشرتها "آر تي" الناطقة بالروسية، تقدم أرتال الدبابات الروسية وقيامها بتوجيه ضربات مباشرة، أثناء وضعية التحرك والهجوم، على التلال والمناطق التي تواجدت فيها القوات الأوكرانية.
ويلاحظ في المشاهد تقدم الدبابات إلى مناطق قريبة جدا من القوات الأوكرانية، على الطرقات المنتشرة في المنطقة، وتوجيه ضربات دقيقة وسريعة، على الرغم من القصف المدفعي العنيف.
ويشاهد قيام الدبابات بتنفيذ مناورات متعددة وحركات التفاف على المواقع الأوكرانية، خلال عملية التقدم المستمر في المنطقة.
ونشرت "آر تي" الناطقة بالروسية تعليقا جاء فيه، "لقطات لمعركة واسعة النطاق.. العدو يطلق نيران المدفعية بشكل يائس محاولاً إصابة الدبابات الروسية التي تقترب من المدينة. ولكن دون جدوى".
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قبل أيام، أن القوات الروسية تتقدم من محورين في أفدييفكا
، مؤكدا تدمير عدد كبير من معاقل العدو.
وقال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تقدم على كلا الجانبين، في الواقع، كما نرى الآن، يتم تشكيل نوع من الجيب. لقد تم تدمير عدد كبير جدًا من معاقل العدو، والمستودعات الموجودة في المنطقة وفي مصنع فحم الكوك في أفدييفكا".
وأضاف: "يتم تعزيز مواقعنا من الاتجاهات التي نتقدم منها، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وهناك تقدم في المواقع التي تمت استعادتها".