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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231014/مقاتلات-روسية-تطير-على-ارتفاع-منخفض-جدا-وتنفذ-هجوما-مباغتا--1082000039.html
مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا
مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا
شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو- 25" هجوما على مواقع ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:30+0000
2023-10-14T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انطلاق إحدى المقاتلات الروسية، وتنفيذها لهجوم مباغت بالصواريخ على ارتفاع منخفض جدا على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني وتدميره.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على محاور عدة، وبلغت خسائر العدو على محور دونيتسك نحو 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777"، ومدفعي هاوتزر "دي 20".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا

12:30 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 14.10.2023)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Министерство обороны РФ
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شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو- 25" هجوما على مواقع ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انطلاق إحدى المقاتلات الروسية، وتنفيذها لهجوم مباغت بالصواريخ على ارتفاع منخفض جدا على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني وتدميره.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على محاور عدة، وبلغت خسائر العدو على محور دونيتسك نحو 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777"، ومدفعي هاوتزر "دي 20".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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