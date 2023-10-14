https://sputnikarabic.ae/20231014/مقاتلات-روسية-تطير-على-ارتفاع-منخفض-جدا-وتنفذ-هجوما-مباغتا--1082000039.html
مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا
مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا
شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو- 25" هجوما على مواقع ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:30+0000
2023-10-14T12:30+0000
2023-10-14T12:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انطلاق إحدى المقاتلات الروسية، وتنفيذها لهجوم مباغت بالصواريخ على ارتفاع منخفض جدا على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني وتدميره.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على محاور عدة، وبلغت خسائر العدو على محور دونيتسك نحو 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777"، ومدفعي هاوتزر "دي 20".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات روسية تحلق على ارتفاع منخفض جدا وتنفذ هجوما مباغتا
12:30 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
شنّت مقاتلات روسية من طراز "سو- 25" هجوما على مواقع ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انطلاق إحدى المقاتلات الروسية، وتنفيذها لهجوم مباغت بالصواريخ على ارتفاع منخفض جدا على أحد المواقع التابعة للجيش الأوكراني وتدميره.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "القوات الروسية حيّدت عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، بعد إفشال سلسلة هجمات شنتها القوات الأوكرانية، على محاور عدة، وبلغت خسائر العدو على محور دونيتسك نحو 185 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفعي "إم 777"، ومدفعي هاوتزر "دي 20".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة،
مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.