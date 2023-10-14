https://sputnikarabic.ae/20231014/منقذون-ينجحون-بإيصال-المياه-عن-طريق-أنبوب-لفلسطيني-عالق-أسفل-الركام-فيديو---1081997649.html
منقذون ينجحون بإيصال المياه عن طريق أنبوب لفلسطيني عالق أسفل الركام... فيديو
منقذون ينجحون بإيصال المياه عن طريق أنبوب لفلسطيني عالق أسفل الركام... فيديو
نجح منقذون فلسطينيون في قطاع غزة بإيصال المياه إلى رجل تحت الأنقاض وذلك عن طريق أنبوب صغير. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T10:52+0000
2023-10-14T10:52+0000
2023-10-14T11:01+0000
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ويظهر في المشاهد، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، المنقذون وهم يضخون المياه من عبوة بلاستيكية عن طريق أنبوب شفاف.ويُشاهد في الفيديو، أحد المواطنين وهو يتواصل عن طريق الهاتف مع أحد العالقين أسفل الأنقاض، حيث يقول له: "اشرب الماء... هل وصلك الماء؟".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت توغلات برية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل بدء هجوم بري متوقع على القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي، قد طلب من سكان قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.شاهد أيضا: أمطار من المنشورات الإسرائيلية تتساقط على غزة تطالب أهلها بمغادرة منازلهم.. فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
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نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
منقذون ينجحون بإيصال المياه عن طريق أنبوب لفلسطيني عالق أسفل الركام... فيديو
10:52 GMT 14.10.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 14.10.2023) تابعنا عبر
نجح منقذون فلسطينيون في قطاع غزة بإيصال المياه إلى رجل تحت الأنقاض وذلك عن طريق أنبوب صغير.
ويظهر في المشاهد، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، المنقذون وهم يضخون المياه من عبوة بلاستيكية عن طريق أنبوب شفاف.
ويُشاهد في الفيديو، أحد المواطنين وهو يتواصل عن طريق الهاتف مع أحد العالقين أسفل الأنقاض، حيث يقول له: "اشرب الماء... هل وصلك الماء؟".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت توغلات برية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، قبيل بدء هجوم بري متوقع على القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي
، قد طلب من سكان قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.