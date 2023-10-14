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https://sputnikarabic.ae/20231014/نائب-بالكونغرس-يستخدم-صورة-سفينة-روسية-في-رسالة-تهنئة-للأسطول-الأمريكي-1082005797.html
نائب بالكونغرس يستخدم صورة سفينة روسية في رسالة تهنئة للأسطول الأمريكي
نائب بالكونغرس يستخدم صورة سفينة روسية في رسالة تهنئة للأسطول الأمريكي
أرفق نائب الكونغرس الأمريكي، كوري ميلز، صورة سفينة حربية روسية في رسالة تهنئة وجهها للأسطول الحربي الأمريكي بمناسبة الذكرى 248 لتأسيسه. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T15:25+0000
2023-10-14T15:25+0000
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وقال ميلز في رسالته، التي نشرها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأسطول الأمريكي حافظ على قوته منذ الثورة الأمريكية حتى الآن، مؤكدا دوره في حماية حرية البلاد وبحارها.لكنه أرفق صورة لسفينة حربية روسية هي الطراد "بيتر فيليكي" المعروف بـ"بطرس الأكبر"، الذي يعمل بالطاقة النووية، ويصنف بأنه أكبر السفن الحربية في العالم بعد حاملات الطائرات.وتعرض كوري ميلز، لانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه لحذف الصورة.يذكر أن هذا الأمر تكرر عدة مرات في السابق، مع نواب بالكونغرس آخرين، كان بعضهم يستخدم صورا لعتاد عسكري روسي أو لدول أخرى مرفقة مع تدوينات خاصة برسائل تهنئة للأسطول الأمريكي.وتحتفل البحرية الأمريكية بيوم تأسيسها في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، منذ عام 1972، عندما تم تحديد هذا التاريخ باعتباره يوم تأسيس الأسطول.
https://sputnikarabic.ae/20220603/طراد-الصواريخ-النووية-الثقيلة-بطرس-الأكبر-1063038526.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب بالكونغرس يستخدم صورة سفينة روسية في رسالة تهنئة للأسطول الأمريكي

15:25 GMT 14.10.2023
© Sputnik . The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Serviceالطراد الصاروخي النووي الثقيل "بطرس الأكبر" في قاعدة سيفيرومورسك
الطراد الصاروخي النووي الثقيل بطرس الأكبر في قاعدة سيفيرومورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service
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أرفق نائب الكونغرس الأمريكي، كوري ميلز، صورة سفينة حربية روسية في رسالة تهنئة وجهها للأسطول الحربي الأمريكي بمناسبة الذكرى 248 لتأسيسه.
وقال ميلز في رسالته، التي نشرها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن الأسطول الأمريكي حافظ على قوته منذ الثورة الأمريكية حتى الآن، مؤكدا دوره في حماية حرية البلاد وبحارها.
حارس في ساحة انتظار طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في سيفيرومورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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طراد الصواريخ النووية الثقيلة "بطرس الأكبر"
3 يونيو 2022, 14:30 GMT
لكنه أرفق صورة لسفينة حربية روسية هي الطراد "بيتر فيليكي" المعروف بـ"بطرس الأكبر"، الذي يعمل بالطاقة النووية، ويصنف بأنه أكبر السفن الحربية في العالم بعد حاملات الطائرات.
وتعرض كوري ميلز، لانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعه لحذف الصورة.
يذكر أن هذا الأمر تكرر عدة مرات في السابق، مع نواب بالكونغرس آخرين، كان بعضهم يستخدم صورا لعتاد عسكري روسي أو لدول أخرى مرفقة مع تدوينات خاصة برسائل تهنئة للأسطول الأمريكي.
وتحتفل البحرية الأمريكية بيوم تأسيسها في الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، منذ عام 1972، عندما تم تحديد هذا التاريخ باعتباره يوم تأسيس الأسطول.
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