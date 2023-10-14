https://sputnikarabic.ae/20231014/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-قد-يلتقي-بممثلي-حماس-خلال-زيارته-لقطر-1081991798.html

نائب وزير الخارجية الروسي قد يلتقي بممثلي "حماس" خلال زيارته لقطر

نائب وزير الخارجية الروسي قد يلتقي بممثلي "حماس" خلال زيارته لقطر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه يعتزم زيارة قطر الأسبوع المقبل، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع ممثلي حماس خلال تلك الزيارة، بما في ذلك مسألة... 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T07:25+0000

2023-10-14T07:25+0000

2023-10-14T07:25+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم

روسيا

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وقال بوغدانوف، لسبوتنيك، تعليقا على إمكانية السفر إلى قطر الأسبوع المقبل: "سأفعل، نعم".وأشار إلى أنه لا يستبعد اللقاء بممثلي حركة حماس خلال هذه الرحلة.وقال بوغدانوف: "لا أستبعد ذلك، عادة ما كنا نلتقي بقيادة حماس في كل زيارة إلى هناك. وإذا كانت لديهم الرغبة، فإننا نحافظ دائمًا على الاتصال".وأضاف: "علاوة على ذلك، وفي هذه الحالة، فإن هذا (الاجتماع) مفيد لحل القضايا العملية، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن".ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية

https://sputnikarabic.ae/20231013/حركة-المقاومة-الفلسطينية-حماس-تثمن-بشدة-موقف-الرئيس-الروسي-من-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1081985439.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا