https://sputnikarabic.ae/20231014/-قديروف-الغرب-يظهر-معايير-مزدوجة-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082009785.html
قديروف: الغرب يظهر معايير مزدوجة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قديروف: الغرب يظهر معايير مزدوجة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صرّح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بأن الغرب يطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويظهر "وجهه الحقيقي". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T17:22+0000
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وكتب قديروف عبر قناته في "تلغرام": "الغرب يحرم الفلسطينيين من حياة سلمية، ولا يستحي من التصريحات المتناقضة".وتابع: "بالنسبة لهم (الغرب)، فإن العملية الهادفة التي نفذتها روسيا هي احتلال، ولكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية على أيدي اليهود، والتدمير طويل الأمد للسكان أمر مبرر وهو إجراء ضروري".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-جاهزيته-لتوسيع-الهجوم-على-غزة-برا-وجوا-وبحرا-1082009371.html
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قديروف: الغرب يظهر معايير مزدوجة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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صرّح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بأن الغرب يطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويظهر "وجهه الحقيقي".
وكتب قديروف عبر قناته في "تلغرام": "الغرب يحرم الفلسطينيين من حياة سلمية، ولا يستحي من التصريحات المتناقضة".
وتابع: "بالنسبة لهم (الغرب)، فإن العملية الهادفة التي نفذتها روسيا هي احتلال، ولكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية على أيدي اليهود، والتدمير طويل الأمد للسكان أمر مبرر وهو إجراء ضروري".
وأضاف: "هذه المعايير المزدوجة تعكس الوجه الحقيقي للغرب".
ووفقاً لقديروف، "لو كان رؤساء الدول الأخرى يتعاملون مع الدين باحترام، كما يفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكان من الممكن تجنب الصراع".
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها،
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.