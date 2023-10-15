https://sputnikarabic.ae/20231015/آثار-سقوط-صواريخ-حماس--على-مدن-إسرائلية--فيديو-1082021740.html
آثار سقوط صواريخ "حماس" على مدن إسرائلية … فيديو
آثار سقوط صواريخ "حماس" على مدن إسرائلية … فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي ألحقته ضربات "حماس". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T07:46+0000
2023-10-15T07:46+0000
2023-10-15T07:46+0000
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وتظهر المقاطع أثار صواريخ "حماس" التي ألحقتها بالمدن الإسرائلية. ويستمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية يومية على قطاع غزة.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_052f40ac76736ec7ae16f8ba448868e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
آثار سقوط صواريخ "حماس" على مدن إسرائلية … فيديو
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي ألحقته ضربات "حماس".
وتظهر المقاطع أثار صواريخ "حماس" التي ألحقتها بالمدن الإسرائلية. ويستمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية يومية على قطاع غزة.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها،
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".