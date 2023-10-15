https://sputnikarabic.ae/20231015/أبو-الغيط-ورئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يطالبان-بتوفير-حماية-كاملة-لسكان-غزة-1082036451.html
أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يطالبان بتوفير حماية كاملة لسكان غزة
أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يطالبان بتوفير حماية كاملة لسكان غزة
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تطورات الأحداث في غزة، وأعربا عن رفضهما لقتل المدنيين الأبرياء. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T15:08+0000
2023-10-15T15:08+0000
2023-10-15T15:33+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
جامعة الدول العربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا جاء فيه أن "أبو الغيط، استقبل، موسى فكي، اليوم الأحد، حيث ركز الطرفان خلال اللقاء على تطورات الأحداث في غزة".وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن "الأمين العام ورئيس المفوضية أكدا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20231015/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, جامعة الدول العربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يطالبان بتوفير حماية كاملة لسكان غزة
15:08 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 15:33 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تطورات الأحداث في غزة، وأعربا عن رفضهما لقتل المدنيين الأبرياء.