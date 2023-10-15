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https://sputnikarabic.ae/20231015/إعلام-الحرب-على-غزة-لحظة-فارقة-لإعادة-تشكيل-بنية-الشرق-الأوسط-وتوازن-القوى-حول-العالم-1082024898.html
إعلام: الحرب على غزة لحظة فارقة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط وتوازن القوى حول العالم
إعلام: الحرب على غزة لحظة فارقة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط وتوازن القوى حول العالم
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، تعد لحظة حاسمة وفرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T10:26+0000
2023-10-15T10:26+0000
إسرائيل
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وأجرت القناة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز "موشيه دايان" الإسرائيلي، والذي أوضح أن "الحرب الدائرة في غزة، ليست مجرد مواجهة عادية أو صراع بين إسرائيل وحركة "حماس".وأوضح الكاتب والباحث الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أن "هناك حالة من الفهم بدأت تتطور لدى الغرب مفادها أن العملية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة، والمعروفة باسم "السيوف الحديدية"، تعد لحظة حاسمة وفرصة جديدة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط ككل".وأشار ميلشتاين، إلى أن تلك الحرب الدائرة في الوقت الحالي لن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستترك أثرها على توازى القوى حول العالم، بحسب قوله.ويأتي هذا التصريح، في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
https://sputnikarabic.ae/20231013/محقق-في-جرائم-الحرب-إسرائيل-أطلقت-قذائف-في-غزة-خلال-أسبوع-بقدر-ما-أطلقته-أمريكا-بسنة-في-أفغانستان--1081966802.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: الحرب على غزة لحظة فارقة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط وتوازن القوى حول العالم

10:26 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiahفلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، تعد لحظة حاسمة وفرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
وأجرت القناة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز "موشيه دايان" الإسرائيلي، والذي أوضح أن "الحرب الدائرة في غزة، ليست مجرد مواجهة عادية أو صراع بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأوضح الكاتب والباحث الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أن "هناك حالة من الفهم بدأت تتطور لدى الغرب مفادها أن العملية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة، والمعروفة باسم "السيوف الحديدية"، تعد لحظة حاسمة وفرصة جديدة لإعادة تشكيل بنية الشرق الأوسط ككل".
وأشار ميلشتاين، إلى أن تلك الحرب الدائرة في الوقت الحالي لن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل ستترك أثرها على توازى القوى حول العالم، بحسب قوله.
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ويأتي هذا التصريح، في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
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