https://sputnikarabic.ae/20231015/الأردن-يؤكد-بقاء-المستشفى-الميداني-العسكري-في-غزة-ويحذر-من-خط-أحمر-1082033020.html

الأردن يؤكد بقاء المستشفى الميداني العسكري في غزة ويحذر من "خط أحمر"

الأردن يؤكد بقاء المستشفى الميداني العسكري في غزة ويحذر من "خط أحمر"

قال رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، إنه لا يمكن الصمت عما يتعرض له سكان قطاع غزة من تدمير ممنهج، محذرا من توسيع دائرة الصراع. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T13:33+0000

2023-10-15T13:33+0000

2023-10-15T13:33+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76f0a7189727e293f0f607373c8535d2.jpg

ولفت إلى أن المستشفى الميداني العسكري، الذي أقامته المملكة في القطاع، سيواصل تقديم خدماته للفلسطينيين للتأكيد على التزام الأردن تجاه الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد.وتابع: "الصمت على ذلك يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزَة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية"، مضيفا: "هذا الصمت سيكون على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي".وشدد رئيس وزراء الأردن على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي مع الحرب في غزة وفقا لمعايير محددة، مطالبا بإدانة قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين.وقال بشر الخصاونة: "الضحايا المدنيون هم ضحايا أيا كان عرقهم أو دينهم أو هويتهم أو جنسيتهم".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20231015/الوضع-كارثي-في-غزة-شهادات-رسمية-حول-التدهور-الصحي-من-داخل-القطاع-المنهار-1082026946.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن