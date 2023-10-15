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https://sputnikarabic.ae/20231015/الجزائر-تعتزم-استضافة-مباريات-منتخب-فلسطين-لكرة-القدم--1082038905.html
الجزائر تعتزم استضافة مباريات منتخب فلسطين لكرة القدم
الجزائر تعتزم استضافة مباريات منتخب فلسطين لكرة القدم
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الأحد، أن السلطات العليا في البلاد وافقت على استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T16:35+0000
2023-10-15T16:35+0000
مجتمع
رياضة
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
الأخبار
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن "الفاف" بيانا نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه إن السلطات العليا في البلاد قررت استقبال جميع مباريات المنتخب الفلسطيني الودية والرسمية بناء على طلب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.وأضاف "الفاف" في بيانه أن الجزائر مستعدة لاستضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، كما أنها مستعدة أيضا لتغطية تكاليف سفر البعثة الفلسطينية.وفي هذا السياق، أعلن رئيس الفاف، وليد صادي، أن الجزائر ستكون المضيف الرسمي لمباراة منتخب فلسطين أمام منتخب أستراليا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.ويعيش قطاع غزة أوضاعا مأساوية منذ 9 أيام من القصف الإسرائيلي المكثف وانقطاع لإمدادات الوقود والطعام والماء والكهرباء، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.واخترق مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوير/ تشرين الأول الجاري السياج الفاصل بين القطاع ومنطقة الغلاف حيث هاجموا المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما جاء الرد الإسرائيلي قاسيا بقصف عنيف للمناطق السكنية في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/عبد-اللهيان-الظروف-في-المنطقة-حساسة-للغاية-ومن-الممكن-أن-تخرج-عن-السيطرة-في-أي-لحظة-1082038713.html
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رياضة, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
رياضة, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار

الجزائر تعتزم استضافة مباريات منتخب فلسطين لكرة القدم

16:35 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Joi
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الأحد، أن السلطات العليا في البلاد وافقت على استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سواء الودية أو الرسمية.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن "الفاف" بيانا نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه إن السلطات العليا في البلاد قررت استقبال جميع مباريات المنتخب الفلسطيني الودية والرسمية بناء على طلب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
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وأضاف "الفاف" في بيانه أن الجزائر مستعدة لاستضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، كما أنها مستعدة أيضا لتغطية تكاليف سفر البعثة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الفاف، وليد صادي، أن الجزائر ستكون المضيف الرسمي لمباراة منتخب فلسطين أمام منتخب أستراليا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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ويعيش قطاع غزة أوضاعا مأساوية منذ 9 أيام من القصف الإسرائيلي المكثف وانقطاع لإمدادات الوقود والطعام والماء والكهرباء، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.
واخترق مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوير/ تشرين الأول الجاري السياج الفاصل بين القطاع ومنطقة الغلاف حيث هاجموا المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما جاء الرد الإسرائيلي قاسيا بقصف عنيف للمناطق السكنية في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
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